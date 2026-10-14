TRAMP NEĆE BITI SREĆAN... Prvi nastup nove portparolke Bele kuće, mreže se usijale od komentara: "Ovo je katastrofa!" (VIDEO)

NOVA portparolka Bele kuće, Kejti Zakarija, održala je u utorak svoj prvi, neobično kratak brifing za medije, koji je trajao manje od 15 minuta, a reč su dobila samo tri novinara, isključivo iz konzervativnih medija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Portparolka je više od polovine vremena provela čitajući pripremljenu izjavu pre nego što je odgovorila na pitanja novinara Brajtbarta, Foks njuza i Dejli mejla.

Zakarija, čiji je nesiguran prvi nastup izazvao brojne negativne komentare na društvenim mrežama, bivši je konzervativni komentator na Newsmax-u i Fox News-u, koja je takođe kratko radila u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, zamenila je Karolinu Livit na mestu portparola Donalda Trampa, koja je napustila poziciju krajem avgusta nakon rođenja drugog deteta.

- Ovo izgleda kao da je skeč kojim počinje SNL emisija (emisija Saturday Night Live (SNL) često parodira Belu kuću, a skečevi su često fokusirani na administraciju Donalda Trampa, sastav njegovog kabineta, konferencije za štampu i dramatične arhitektonske promene, na primer), takozvani hladni otvoreni, oživeo je u stvarnosti. Jedva može da čita - jedan je od komentara na Iksu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

- Imao sam mnogo javnih nastupa i stotine TV nastupa. Ponekad jednostavno nisam najbolji. Dešava se - jednostavno potpuno podbaciš s vremena na vreme. Ali nakon što sam ovo pogledao, osećam se mnogo bolje u vezi sa sobom. Ovo je bilo spektakularno u svojoj katastrofalnoj prirodi. Tramp je morao da poludi. Zapravo mi je bilo žao te žene. Ona je potpuno nekvalifikovana i verovatno potpuno poremećena s obzirom na svoju prošlost, ali ovo je bilo zaista bolno za gledanje ako vam je stalo do ugleda i časti Sjedinjenih Država. S druge strane, ako volite SNL ili Saut Park - ovo vredi zlata - komentarisao je drugi korisnik.

- Bože, Kejti Zakarija je užasna!!! 'Moj predsedniče... izvinite, moj muž...' Čita, nervozna je, laže. Tramp definitivno neće biti srećan kada vidi njen nastup - još je jedan komentar.

- Sa Kejti Zaharijom, Karolina Livit se ponaša kao Vinston Čerčil - komentarisao je drugi korisnik Iksa.

- Biće zabavno za gledanje. Ovo je potpuna katastrofa - bio je još jedan komentar.

Gde je polagala pravosudni ispit?

Ali to nije bilo sve od nove portparolke u utorak. Zakarija je iznenadila novinare kada je, na pitanje gde je polagala pravosudni ispit, rekla da je to učinila nakon što se preselila u Kinu. Izjavu je dala na Južnom travnjaku Bele kuće sa Trampom, neposredno pre nego što su zajedno otputovali na Aljasku na predizborni skup.

"Gde je polagala pravosudni ispit? U kojoj državi?", pitao je novinar Trampa, koji se zatim okrenuo ka Zahariji i pitao: "U kojoj državi", "Kada sam se preselila u Kinu", odgovorila je Zaharija, prema pisanju lista The Hill.

Kada je zamoljen da potvrdi gde je Zaharija polagala pravosudni ispit, zvaničnik Bele kuće je rekao da se nakon diplomiranja preselila u Kinu sa suprugom zbog njegovog posla u američkoj firmi za privatni kapital, dok je ona radila u međunarodnom pravu o transakcijama.

Pitanja o pravnoj karijeri

Popularne informacije su ranije pokrenule pitanja o pravnoj karijeri Kejti Zaharije. Napomenuli su da se ona više puta predstavljala kao advokat tokom pojavljivanja na Foks njuzu i drugim medijima. Pravni fakultet Karuzo Univerziteta Peperdajn čestitao je Zahariji na imenovanju, napominjući da je ona njihova bivša studentkinja i član dekanskog saveta. Međutim, nije jasno da li je ikada položila pravosudni ispit, prema pisanju lista The Hill. Kada je u utorak popodne zatražena za pojašnjenje, rekla je za NewsNation: "Bavila sam se međunarodnim transakcionim pravom, sa svim potrebnim kvalifikacijama".

Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeung nije odgovorio na pitanja o tome gde je Zakarija polagala pravosudni ispit, već ju je umesto toga u saopštenju pohvalio kao "odličan i divan dodatak timu".

Prema podacima sa LinkedIn-a, Kejti Zakarija je stekla diplomu prava na Univerzitetu Peperdajn i radila je kao pravni saradnik u advokatskoj firmi Zhong Lun u Pekingu od avgusta 2011. do juna 2013. godine. U članku o njenom imenovanju, kineske novine na engleskom jeziku South China Morning Post istakle su njeno iskustvo u Kini, napominjući da je radila za neprofitnu organizaciju koja je radila sa decom.

(Jutarnji.hr)

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