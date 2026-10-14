TRAMP NEĆE BITI SREĆAN... Prvi nastup nove portparolke Bele kuće, mreže se usijale od komentara: "Ovo je katastrofa!" (VIDEO)
NOVA portparolka Bele kuće, Kejti Zakarija, održala je u utorak svoj prvi, neobično kratak brifing za medije, koji je trajao manje od 15 minuta, a reč su dobila samo tri novinara, isključivo iz konzervativnih medija.
Portparolka je više od polovine vremena provela čitajući pripremljenu izjavu pre nego što je odgovorila na pitanja novinara Brajtbarta, Foks njuza i Dejli mejla.
Zakarija, čiji je nesiguran prvi nastup izazvao brojne negativne komentare na društvenim mrežama, bivši je konzervativni komentator na Newsmax-u i Fox News-u, koja je takođe kratko radila u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, zamenila je Karolinu Livit na mestu portparola Donalda Trampa, koja je napustila poziciju krajem avgusta nakon rođenja drugog deteta.
- Ovo izgleda kao da je skeč kojim počinje SNL emisija (emisija Saturday Night Live (SNL) često parodira Belu kuću, a skečevi su često fokusirani na administraciju Donalda Trampa, sastav njegovog kabineta, konferencije za štampu i dramatične arhitektonske promene, na primer), takozvani hladni otvoreni, oživeo je u stvarnosti. Jedva može da čita - jedan je od komentara na Iksu.
- Imao sam mnogo javnih nastupa i stotine TV nastupa. Ponekad jednostavno nisam najbolji. Dešava se - jednostavno potpuno podbaciš s vremena na vreme. Ali nakon što sam ovo pogledao, osećam se mnogo bolje u vezi sa sobom. Ovo je bilo spektakularno u svojoj katastrofalnoj prirodi. Tramp je morao da poludi. Zapravo mi je bilo žao te žene. Ona je potpuno nekvalifikovana i verovatno potpuno poremećena s obzirom na svoju prošlost, ali ovo je bilo zaista bolno za gledanje ako vam je stalo do ugleda i časti Sjedinjenih Država. S druge strane, ako volite SNL ili Saut Park - ovo vredi zlata - komentarisao je drugi korisnik.
- Bože, Kejti Zakarija je užasna!!! 'Moj predsedniče... izvinite, moj muž...' Čita, nervozna je, laže. Tramp definitivno neće biti srećan kada vidi njen nastup - još je jedan komentar.
- Sa Kejti Zaharijom, Karolina Livit se ponaša kao Vinston Čerčil - komentarisao je drugi korisnik Iksa.
- Biće zabavno za gledanje. Ovo je potpuna katastrofa - bio je još jedan komentar.
Gde je polagala pravosudni ispit?
Ali to nije bilo sve od nove portparolke u utorak. Zakarija je iznenadila novinare kada je, na pitanje gde je polagala pravosudni ispit, rekla da je to učinila nakon što se preselila u Kinu. Izjavu je dala na Južnom travnjaku Bele kuće sa Trampom, neposredno pre nego što su zajedno otputovali na Aljasku na predizborni skup.
"Gde je polagala pravosudni ispit? U kojoj državi?", pitao je novinar Trampa, koji se zatim okrenuo ka Zahariji i pitao: "U kojoj državi", "Kada sam se preselila u Kinu", odgovorila je Zaharija, prema pisanju lista The Hill.
Kada je zamoljen da potvrdi gde je Zaharija polagala pravosudni ispit, zvaničnik Bele kuće je rekao da se nakon diplomiranja preselila u Kinu sa suprugom zbog njegovog posla u američkoj firmi za privatni kapital, dok je ona radila u međunarodnom pravu o transakcijama.
Pitanja o pravnoj karijeri
Popularne informacije su ranije pokrenule pitanja o pravnoj karijeri Kejti Zaharije. Napomenuli su da se ona više puta predstavljala kao advokat tokom pojavljivanja na Foks njuzu i drugim medijima. Pravni fakultet Karuzo Univerziteta Peperdajn čestitao je Zahariji na imenovanju, napominjući da je ona njihova bivša studentkinja i član dekanskog saveta. Međutim, nije jasno da li je ikada položila pravosudni ispit, prema pisanju lista The Hill. Kada je u utorak popodne zatražena za pojašnjenje, rekla je za NewsNation: "Bavila sam se međunarodnim transakcionim pravom, sa svim potrebnim kvalifikacijama".
Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeung nije odgovorio na pitanja o tome gde je Zakarija polagala pravosudni ispit, već ju je umesto toga u saopštenju pohvalio kao "odličan i divan dodatak timu".
Prema podacima sa LinkedIn-a, Kejti Zakarija je stekla diplomu prava na Univerzitetu Peperdajn i radila je kao pravni saradnik u advokatskoj firmi Zhong Lun u Pekingu od avgusta 2011. do juna 2013. godine. U članku o njenom imenovanju, kineske novine na engleskom jeziku South China Morning Post istakle su njeno iskustvo u Kini, napominjući da je radila za neprofitnu organizaciju koja je radila sa decom.
(Jutarnji.hr)
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