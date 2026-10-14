TLO SE DANIMA NE SMIRUJE: Ponovo registrovan zemljotres, udarilo jačinom 4,8 stepena po Rihteru
NIZ zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 4,8 stepeni Rihterove skale, pogodio je danas Panamu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar najsnažnijeg zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 281 kilometar od glavnog grada Panama Sitija.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema izjavama očevidaca, objavljenim na sajtu EMSC, potres se na pojedinim mestima osetio intenzivno, a ljuljali su se kreveti i lusteri.
U Panami se već nekoliko dana registruju potresi, još od 9. oktobra, kada je zemljotres jačine 7,9 stepeni Rihterove skale pogodio panamsku obalu.
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