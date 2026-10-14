SARAJEVU SAD ČAK SMETA I RUSKA MUZIKA: "Bošnjački institut" popustio pod pritiskom rusofobičnih struja u BiH

BOŠNjAČKI institut u Sarajevu, koji je trebalo da bude domaćin koncerta "Zvezde u usponu", otkazao je nastup mladih ruskih muzičara, zakazan za ponedeljak, i to samo nekoliko sati pre početka.

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Iz "Bošnjačkog instituta" su naveli da je nastup otkazan zbog "nepredviđenih okolnosti van njihove kontrole".

Inače, ovaj koncert je dan pre održan na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u Banjaluci u Umetničkoj školi "Vlado Milošević". Nastupi su organizovani uz podršku Ambasade Rusije u BiH i Fondacije "Ruski svet" Moskovskog državnog konzervatorijuma "Petar Iljič Čajkovski" i federalne agencije "Rosotrudničestvo". Program koncerta uključuje ruske narodne kompozicije, dela Tanejeva, Korsakova, Rahmanjinova, Mostrasa, kao i Šopena, Lista i Basija.

Prema nezvaničnim informacijama, "Bošnjački institut" je obio da stane iza ovog događaja, iako je još pre mesec dana prihvatio da ga organizuje zajedno sa Ambasadom Rusije u BiH, pošto su se na društvenim mrežam pojavili tekstovi da je jedan od pokrovitelja koncerta u Sarajevu organizacija "Ruski svet", za koju Bošnjaci tvrde da negira genocid u Srebrenici.

Ambasada Rusije u BiH je događaj okarakterisala kao "bezobrazni incident". Iz ruske ambasade su izrazili žaljenje što se rukovodstvo Fondacije "Bošnjački institut" preplašilo i popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u Sarajevu koje žele da potkopaju saradnju dveju zemalja na polju kulture.

Dodik: Sve dublje tonu u mrak U sarajevskom naselju Breka u noći između nedelje i ponedeljka nepoznata osoba je probušila dve gume na automobilu beogradskih registarskih oznaka. Milorad Dodik, predsednik SNSD, poručio je da u Sarajevu više nisu sigurni ni automobili s registarskim tablicama Srbije.

- Sarajevo tone u sve dublji mrak - dodao je on.

- Posebno žaljenje izaziva činjenica da se radi o mladim, talentovanim muzičarima čiji cilj je bio isključivo širenje prijateljstva i dijaloga preko muzike, te građenje novih mostova između naših naroda - navode iz Ambasade Rusije u BiH.

Iz Ambasade napominju da odziv publike na koncert i utisci zbog njegovog otkazivanja preneti saradnicima ovog diplomatskog predstavništva još jednom su afirmisali dobre odnose naroda u BiH i ruskog, te dokazali da ruska kultura ne može biti ukinuta.

- Iz tog razloga izražavamo nadu da će ovaj incident sa "Bošnjačkim institutom" ostati samo jedan kamen spoticanja na širokom putu naše saradnje i da će ljudi moći da uživaju u ruskoj umetnosti ne samo u Sarajevu nego i u više gradova BiH - poručili su iz Ambasade Rusije.