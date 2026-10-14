SARAJEVU SAD ČAK SMETA I RUSKA MUZIKA: "Bošnjački institut" popustio pod pritiskom rusofobičnih struja u BiH
BOŠNjAČKI institut u Sarajevu, koji je trebalo da bude domaćin koncerta "Zvezde u usponu", otkazao je nastup mladih ruskih muzičara, zakazan za ponedeljak, i to samo nekoliko sati pre početka.
Iz "Bošnjačkog instituta" su naveli da je nastup otkazan zbog "nepredviđenih okolnosti van njihove kontrole".
Inače, ovaj koncert je dan pre održan na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u Banjaluci u Umetničkoj školi "Vlado Milošević". Nastupi su organizovani uz podršku Ambasade Rusije u BiH i Fondacije "Ruski svet" Moskovskog državnog konzervatorijuma "Petar Iljič Čajkovski" i federalne agencije "Rosotrudničestvo". Program koncerta uključuje ruske narodne kompozicije, dela Tanejeva, Korsakova, Rahmanjinova, Mostrasa, kao i Šopena, Lista i Basija.
Prema nezvaničnim informacijama, "Bošnjački institut" je obio da stane iza ovog događaja, iako je još pre mesec dana prihvatio da ga organizuje zajedno sa Ambasadom Rusije u BiH, pošto su se na društvenim mrežam pojavili tekstovi da je jedan od pokrovitelja koncerta u Sarajevu organizacija "Ruski svet", za koju Bošnjaci tvrde da negira genocid u Srebrenici.
Ambasada Rusije u BiH je događaj okarakterisala kao "bezobrazni incident". Iz ruske ambasade su izrazili žaljenje što se rukovodstvo Fondacije "Bošnjački institut" preplašilo i popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u Sarajevu koje žele da potkopaju saradnju dveju zemalja na polju kulture.
Dodik: Sve dublje tonu u mrak
U sarajevskom naselju Breka u noći između nedelje i ponedeljka nepoznata osoba je probušila dve gume na automobilu beogradskih registarskih oznaka. Milorad Dodik, predsednik SNSD, poručio je da u Sarajevu više nisu sigurni ni automobili s registarskim tablicama Srbije.
- Posebno žaljenje izaziva činjenica da se radi o mladim, talentovanim muzičarima čiji cilj je bio isključivo širenje prijateljstva i dijaloga preko muzike, te građenje novih mostova između naših naroda - navode iz Ambasade Rusije u BiH.
Iz Ambasade napominju da odziv publike na koncert i utisci zbog njegovog otkazivanja preneti saradnicima ovog diplomatskog predstavništva još jednom su afirmisali dobre odnose naroda u BiH i ruskog, te dokazali da ruska kultura ne može biti ukinuta.
- Iz tog razloga izražavamo nadu da će ovaj incident sa "Bošnjačkim institutom" ostati samo jedan kamen spoticanja na širokom putu naše saradnje i da će ljudi moći da uživaju u ruskoj umetnosti ne samo u Sarajevu nego i u više gradova BiH - poručili su iz Ambasade Rusije.
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