AKROPOLJ NE KLEČI PRED LONDONOM: Atina u borbi za povratak otete duše Grčke

VEKOVI tuđinske okupacije, od otomanskog ropstva do nacističkih pohoda, pretvorili su Grčku u najveću otvorenu riznicu sa koje je Zapad uzimao šta je hteo i kad god je hteo.

foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Grčka kulturna baština zbog toga nije puki skup umetničkih predmeta, već temelj moderne evropske civilizacije koji je istrgnut iz svog zavičaja. Danas, kada Atina ponosno i glasno zahteva povratak svog identiteta, pred njom se ponovo uzdiže hladan i arogantan zid kolonijalne svesti, zamaskiran u demagoške fraze o nekakvim „univerzalnim muzejima”.

Kao odgovor na tu vekovnu bahatost, Atina već decenijama vodi beskompromisnu diplomatsku i pravnu ofanzivu protiv najvećih zapadnih muzeja, zahtevajući povratak nacionalnog blaga koje je sistematski pljačkano i odnošeno sa njenog tla. Ova borba za istorijsku pravdu sada je prerasla u krupan civilizacijski spor na globalnoj sceni, u kojem Grčka ne posustaje i koristi svaki legitiman diplomatski, pravni i moralni mehanizam kako bi svetinje Partenona i antičke prošlosti konačno vratila kući – tamo gde jedino i pripadaju.

Pljačka zamaskirana u „spasavanje”

Najveća i najbolnija rana antičke i klasične baštine na jugu Evrope svakako su Partenonske skulpture, koje se već više od dva veka nalaze u Britanskom muzeju u Londonu. Takozvani „Elginov mermer” oličenje je istorijske nepravde i bezočne otimačine. Britanski diplomata lord Elgin je početkom 19. veka, koristeći sultanov ferman i naklonost tadašnjih otomanskih okupatora, brutalno otkinuo neprocenjive reljefe sa Partenona. Ono što je Vestminster tada proglasio „spasavanjem baštine od propadanja”, u suštini je bio vandalski čin sakaćenja jednog uzvišenog istorijskog spomenika.

Zapadni centri moći, predvođeni Londonom, decenijama su cinično koristili izgovor kako Atina nema adekvatne uslove za čuvanje ovih remek-dela čovečanstva. Taj banalni argument je pao u vodu izgradnjom modernog Muzeja Akropolja u Atini. Tamo, pod prirodnim svetlom Atike, prazan prostor ostavljen za originalne skulpture svim posetiocima nemo svedoči o tragediji duhovnog pustošenja jedne suverene zemlje. Stav Atine je čvrst i kristalno jasan: ove skulpture nisu tek zasebni eksponati koji mogu biti predmet trgovine ili pozajmice, već integralni, neotuđivi deo jedinstvenog spomenika koji predstavlja samu suštinu i dušu Grčke.

Sve veći pritisak na kolonijalne bedeme

Iako Britanski muzej i dalje tvrdoglavo odbija trajnu restituciju, nudeći tek cinične predloge o „pozajmicama” (što bi zapravo primoralo Grčku na kapitulaciju i priznavanje londonskog vlasništva nad sopstvenim svetinjama), bedemi zapadnog otpora počinju da pucaju. Vatikanski muzeji su već napravili istorijski, duboko pravedan korak vrativši Atini tri fragmenta Partenona, što predstavlja jasan signal da se vremena menjaju i da moralni pritisak postaje nepodnošljiv za one koji u svojim sefovima drže tuđe kulturno i duhovno blago.

Grčka strategija nije ograničena samo na Veliku Britaniju. Na meti Atine opravdano su se našli i drugi svetski čuvari kolonijalnog plena, poput pariskog Luvra i muzeja u Sjedinjenim Američkim Državama, koji u svojim odajama čuvaju hiljade krijumčarenih antikviteta. Kroz strogu kontrolu međunarodnog tržišta umetnina, bilateralne ugovore i oštru, argumentovanu retoriku u Unesku, Atina je uspela da pitanje restitucije konačno podigne na nivo vrhunskog etičkog imperativa 21. veka – kao pitanje elementarnog poštenja, greha otimačine i ispravljanja istorijskih nepravdi.

Arhitektonski geto za antička remek-dela

Ono što zapadna politička i kulturna elita danas licemerno naziva „svetskom baštinom” u suštini je samo pokušaj perfidne legalizacije istorijske otimačine. Tvrdnja da umetnost pripada celom svetu i da je zbog toga bolje da ostane u Londonu, Parizu ili Njujorku, duboko je uvredljiva za zemlje porekla koje su vekovima pustošene. Eksponati istrgnuti iz svog prirodnog, geografskog i duhovnog konteksta, lišeni svog izvornog smisla, postaju samo nemi zatvorenici i trofeji u staklenim vitrinama tuđih prestonica.

Borba koju vodi Atina nije puko prepucavanje oko antičkog mermera i bronze. To je pre svega odbrana dostojanstva i svetog prava svakog suverenog naroda da poseduje sopstvenu prošlost i duhovni kontinuitet. Ovu pravednu borbu koju je Grčka povela protiv velikih svetskih muzeja zapravo je sveobuhvatna bitka za dekolonizaciju kulture. To je težnja za uspostavljanjem novog, pravednijeg međunarodnog poretka u kojem sila, kolonijalni novac i bahatost više nikada neće biti jači od prava, morala i nacionalne istorije.

Pravda je spora, ali stiže kući

Grčka u ovoj velikoj bici nema nameru da odustane. Na njenoj strani ne stoje samo suvi pravni paragrafi, već i neporeciva moralna superiornost. Zapadna bahatost, koja je vekovima ozakonjivala pljačku pod izgovorom navodne „kulturne misije” prosvećivanja, danas neumitno gubi bitku pred jasnim, pravednim i glasnim zahtevima Atine. Vreme kolonijalnih opravdanja i izgovora je bespovratno prošlo.

Partenonske skulpture i sve pokopano i ukradeno blago Grčke moraju se vratiti pod otvoreno, plavo nebo Atike. Samo tamo – na svetom mestu gde su ove svetinje cinično istrgnute iz sopstvenog bića – antička remek-dela mogu zasijati svojim punim, istinskim i nezarobljenim sjajem. Nepokolebljiva borba Atine danas je jasan putokaz i ohrabrenje svim suverenim narodima koji odbijaju da prećute svoju pokradenu istoriju i koji traže natrag svoje duhovno nasleđe.

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