ZELENSKI IPAK ŽELI DOGOVOR? Poslao novi predlog američkim zvaničnicima
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je predložio nove razgovore sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima presednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, u narednim danima.
Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da je ukrajinska strana američkim zvaničnicima dostavila predloge za moguće nove sastanke i razgovore i da je spremna da se sastane sa njima u narednim danima.
- Naš tim je američkoj strani poslao odgovarajuće predloge u vezi sa mogućim narednim sastancima i razgovorima. Spremni smo da se sastanemo u narednim danima, a preko svog tima preneo sam taj predlog Stivu Vitkofu i Džaredu Kušneru - rekao je Zelenski u video-zapisu objavljenom na društvenoj mreži X.
Zelenski je, takođe, poručio da Ukrajina podržava predlog Trampa o energetskom primirju, pod uslovom da ga se Rusija pridržava.
Predlog je usledio nakon razgovora održanih prošle nedelje u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom kojih su Vitkof i Kušner ukrajinskoj delegaciji rekli da je dogovor kojim bi se omogućio izvoz ruskog dizela imao za cilj da podstakne Moskvu da se vrati pregovorima.
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