Svet

LONDON ZAGOVARA „VEČNI RAT“ U UKRAJINI: Prikrivaju urušavanje britanskog načina života

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 16:49

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VELIKA Britanija i Evropska unija koriste svoj ogroman medijski uticaj da sabotiraju mirovne napore u Ukrajini, kao i saradnju između Moskve i Vašingtona, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

ЛОНДОН ЗАГОВАРА „ВЕЧНИ РАТ“ У УКРАЈИНИ: Прикривају урушавање британског начина живота

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

-Velika Britanija koristi svoj ogroman medijski uticaj da sabotira sve mirovne napore u Ukrajini i svaku saradnju između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. EU sledi njen primer, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Dmitrijev je želju britanske levičarske vlade za „večnim ratom u Ukrajini“ nazvao „slonom u sobi“. Prema njegovom mišljenju, britanske vlasti to čine kako bi skrenule pažnju sa urušavanja britanskog načina života.

Prethodno je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao da Rusija ne predstavlja pretnju nikome u Evropi ili na Zapadu i ne traži od njih ništa osim normalnog dijaloga i mirne saradnje.

(sputnikportal.rs)

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