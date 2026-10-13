VAŽAN RAZGOVOR PUTINA I BIN ZAJEDA: Ova tema je bila u centru pažnje
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Zajed razgovarali su danas o nedavnom dogovoru Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o otpočinjanju isporuka dizel-goriva na američko i svetsko tržište.
Dvojica lidera razmotrila su dogovore postignute tokom nedavnog razgovora Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, koji se odnose na isporuke ruskog dizel-goriva, prenosi Sputnjik.
Dvojica predsednika razgovarala su i o perspektivama rešavanja krizne situacije u regionu Persijskog zaliva.
Tramp je u petak, nakon telefonskog razgovora sa Putinom, najavio veliki energetski sporazum po kome će Moskva, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu.
U tom cilju, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je izuzeće od sankcija, koje važi do 7. aprila.
(Tanjug)
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