Svet

ŠEF BRITANSKE SLUŽBE ŽESTOKO OPTUŽIO IRAN I RUSIJU: Pojačavaju hibridni rat protiv nas

JM

13. 10. 2026. u 16:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRAN pojačava pokušaje da nanese teže udarce ciljevima kao što su vojne lokacije u Velikoj Britaniji, dok Rusija eskalira svoj hibridni rat napadajući saveznike Ukrajine, izjavio je danas šef britanske obaveštajne službe MI5 Ken Makalum.

ШЕФ БРИТАНСКЕ СЛУЖБЕ ЖЕСТОКО ОПТУЖИО ИРАН И РУСИЈУ: Појачавају хибридни рат против нас

Foto: /X/@TheBritishIntel

U svom godišnjem govoru o širokom spektru pretnji sa kojima se Britanija suočava, Makalum je izjavio da postoji velika zabrinutost u vezi sa zloupotrebom veštačke inteligencije pošto bi teroristi mogli da razviju biološko oružje ili čak stvore nove i nepoznate patogene, preneo je Rojters.

Makalum je naveo da su državne pretnje utrostručene u poslednjoj deceniji.

Kazao je da ne može da govori o incidentu u Ferfordu zbog istrage koja je u toku, ali je istakao da je ove godine došlo do velike promene u "iranskim ambicijama" da napadnu ciljeve poput vojnih lokacija.

Kada je reč o Rusiji, koja takođe negira umešanost u neprijateljske akcije u Britaniji, šef britanske obaveštajne službe je izjavio da ona ostaje "agresor broj jedan".

On je ponovio ocene drugih evropskih obaveštajnih agencija da Rusija koristi taktike koje su na granici konvencionalnog sukoba, navodeći kao primer pokušaj napada dronom na teretni avion na jednom nemačkom aerodromu i sajber-napad na poljsku energetsku infrastrukturu.

- Nije slučajno što ruski agresori pokušavaju da unesu nemir u druge evropske zemlje u trenutku kada je njihov vojni napredak u Ukrajini minimalan i užasno skup - poručio je on.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA VEŠTICA JE MRTVA! Kako su Škoti ispratili sahranu Margaret Tačer - u Glazgovu bili posebno kivni na Čeličnu lejdi (FOTO/VIDEO)
Svet

0 0

"ZLA VEŠTICA JE MRTVA!" Kako su Škoti ispratili sahranu Margaret Tačer - u Glazgovu bili posebno kivni na "Čeličnu lejdi" (FOTO/VIDEO)

MARGARET Tačer, rođena 13. oktobra 1925. u Granhamu, ostala je upamćena kao prva žena na čelu vlade Ujedinjenog Kraljevstva i jedna od najuticajnijih političkih figura 20. veka. Nadimak „Čelična lejdi”, koji joj je 1976. dao sovjetski novinar zbog njenog nepopustljivog antikomunističkog govora, pratio ju je tokom čitave političke karijere i postao simbol njenog stila vladanja.

13. 10. 2026. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZLA VEŠTICA JE MRTVA! Kako su Škoti ispratili sahranu Margaret Tačer - u Glazgovu bili posebno kivni na Čeličnu lejdi (FOTO/VIDEO)
Svet

0 0

"ZLA VEŠTICA JE MRTVA!" Kako su Škoti ispratili sahranu Margaret Tačer - u Glazgovu bili posebno kivni na "Čeličnu lejdi" (FOTO/VIDEO)

MARGARET Tačer, rođena 13. oktobra 1925. u Granhamu, ostala je upamćena kao prva žena na čelu vlade Ujedinjenog Kraljevstva i jedna od najuticajnijih političkih figura 20. veka. Nadimak „Čelična lejdi”, koji joj je 1976. dao sovjetski novinar zbog njenog nepopustljivog antikomunističkog govora, pratio ju je tokom čitave političke karijere i postao simbol njenog stila vladanja.

13. 10. 2026. u 15:33

Politika
Tenis
Fudbal
KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD 39? Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj

KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD '39? "Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj"