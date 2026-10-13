ŠEF BRITANSKE SLUŽBE ŽESTOKO OPTUŽIO IRAN I RUSIJU: Pojačavaju hibridni rat protiv nas
IRAN pojačava pokušaje da nanese teže udarce ciljevima kao što su vojne lokacije u Velikoj Britaniji, dok Rusija eskalira svoj hibridni rat napadajući saveznike Ukrajine, izjavio je danas šef britanske obaveštajne službe MI5 Ken Makalum.
U svom godišnjem govoru o širokom spektru pretnji sa kojima se Britanija suočava, Makalum je izjavio da postoji velika zabrinutost u vezi sa zloupotrebom veštačke inteligencije pošto bi teroristi mogli da razviju biološko oružje ili čak stvore nove i nepoznate patogene, preneo je Rojters.
Makalum je naveo da su državne pretnje utrostručene u poslednjoj deceniji.
Kada je reč o Rusiji, koja takođe negira umešanost u neprijateljske akcije u Britaniji, šef britanske obaveštajne službe je izjavio da ona ostaje "agresor broj jedan".
On je ponovio ocene drugih evropskih obaveštajnih agencija da Rusija koristi taktike koje su na granici konvencionalnog sukoba, navodeći kao primer pokušaj napada dronom na teretni avion na jednom nemačkom aerodromu i sajber-napad na poljsku energetsku infrastrukturu.
- Nije slučajno što ruski agresori pokušavaju da unesu nemir u druge evropske zemlje u trenutku kada je njihov vojni napredak u Ukrajini minimalan i užasno skup - poručio je on.
(Tanjug)
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