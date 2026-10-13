ŠEF BRITANSKE SLUŽBE ŽESTOKO OPTUŽIO IRAN I RUSIJU: Pojačavaju hibridni rat protiv nas

IRAN pojačava pokušaje da nanese teže udarce ciljevima kao što su vojne lokacije u Velikoj Britaniji, dok Rusija eskalira svoj hibridni rat napadajući saveznike Ukrajine, izjavio je danas šef britanske obaveštajne službe MI5 Ken Makalum.

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U svom godišnjem govoru o širokom spektru pretnji sa kojima se Britanija suočava, Makalum je izjavio da postoji velika zabrinutost u vezi sa zloupotrebom veštačke inteligencije pošto bi teroristi mogli da razviju biološko oružje ili čak stvore nove i nepoznate patogene, preneo je Rojters.

Makalum je naveo da su državne pretnje utrostručene u poslednjoj deceniji.



Iran has stepped up efforts to target more sensitive sites in Britain, including military facilities, the head of the UK’s domestic intelligence service MI5 said on Tuesday. “There has been a major shift this year in Iranian ambitions to come at harder targets, like military sites,” MI5 Director General Ken McCallum said in his annual speech on threats facing Britain. McCallum said the suspected plot involving RAF Fairford, a British air base used by US bombers during strikes on Iran, was “not unique,” adding that there had been other examples in Britain and elsewhere. He declined to discuss the Fairford case in detail because of an ongoing investigation. British Prime Minister Andy Burnham said on Monday that Tehran was “highly likely” to have been behind the suspected plot at the base. Iranian authorities have denied involvement in hostile operations in Britain. https://t.co/NuAwtEe1vs — Iran International English (@IranIntl_En) October 13, 2026

Kazao je da ne može da govori o incidentu u Ferfordu zbog istrage koja je u toku, ali je istakao da je ove godine došlo do velike promene u "iranskim ambicijama" da napadnu ciljeve poput vojnih lokacija.

Kada je reč o Rusiji, koja takođe negira umešanost u neprijateljske akcije u Britaniji, šef britanske obaveštajne službe je izjavio da ona ostaje "agresor broj jedan".

On je ponovio ocene drugih evropskih obaveštajnih agencija da Rusija koristi taktike koje su na granici konvencionalnog sukoba, navodeći kao primer pokušaj napada dronom na teretni avion na jednom nemačkom aerodromu i sajber-napad na poljsku energetsku infrastrukturu.

- Nije slučajno što ruski agresori pokušavaju da unesu nemir u druge evropske zemlje u trenutku kada je njihov vojni napredak u Ukrajini minimalan i užasno skup - poručio je on.

(Tanjug)