PREMIJER EVROPSKE ZEMLJE NIKAD JAČE UDARIO NA TRAMPA: NJegova odluka je sramna

PREMIJER Litvanije Mindauskas Sinkevičus ocenio je danas kao "sraman i nečastan čin" odluku američkog predsednika Donalda Trampa da privremeno ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela, dok je kabinet litvanskog predsednika Gitanasa Nausede pozvao na oprez u vezi sa širim promenama američke politike koje se odnose na bezbednost Evrope.

Foto: Tanjug (AP Photo/Nathan Howard)

- Mislim da je to sraman i nečastan čin. Nisam siguran da li se to zaista događa ili je reč samo o političkim izjavama. Nisam video pisani sporazum - rekao je Sinkevičus za Skaj njuz na Varšavskom bezbednosnom forumu, dodajući da bi situacija trebalo da bude jasnija naredne nedelje, prenosi LRT.

A hugely meaningful meeting with @donaldtusk! 🇱🇹🇵🇱 Lithuania and Poland share deep, irreplaceable security, economic and cultural interests. It comes as no surprise, as we are bound by centuries of shared history. Russia was, is and will remain a long-term threat. NATO must adapt and respond to modern air threats. #Lithuania and #Poland stand firmly united: in the new EU budget Eastern Flank countries must be properly compensated for securing our continent. We stand on the front lines, protecting not only our own borders, but the very edge of the #EU and #NATO. There is nothing more powerful or reassuring than having strong, fearless and reliable friends by our side! — Mindaugas Sinkevičius (@mindaugassink) October 13, 2026

Tramp je u petak rekao da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je postignut dogovor prema kojem će Rusija isporučivati velike količine dizela svetskom tržištu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je tu odluku, nakon čega je Tramp u subotu pozvao Ukrajinu da izabere novog lidera.

Tramp je u nedelju na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da obustave napade velikog dometa na elektrane i rafinerije nafte.

Zelenski je, međutim, rekao da Kremlj nije spreman da pristane na prekid vatre i naveo da je Rusija juče napala šest energetskih objekata, nakon Trampove objave.

Sinkevičus je ranije danas rekao da poverenje Litvanije u Sjedinjene Američke Države ostaje čvrsto i pozdravio inicijative usmerene na postizanje mira u Ukrajini.

Foto: /X/ @aa_russian

Litvansko predsedništvo poziva na oprez zbog američkog vojnog prisustva u toj zemlji

Glavna savetnica predsednika Litvanije Gitanasa Nausede za spoljnu politiku Asta Skaisgirite izjavila je da Litvanija treba da ostane mirna i usredsređena na strateške prioritete dok Vašington preispituje svoje vojno prisustvo u Evropi.

- Prisustvo američkih vojnika u Litvaniji za nas je veoma važno, od strateškog značaja - rekla je ona za radio Žiniu.

Navela je da, u trenutku reorganizacije raspoređivanja američkih trupa, Litvanija treba da izbegava emotivne reakcije i zadrži širu stratešku perspektivu.

🇱🇹🇺🇸 Good discussion with the Members of the U.S. Congress @SenGaryPeters @SenKevinCramer @RepVeasey forucing on security, defence and support for Ukraine Deterrence requires presence, capability, and commitment. The U.S. troops in #Lithuania remain a cornerstone of deterrence and security on NATO’s eastern flank. #Lithuania is investing, delivering, and standing ready to do more. Grateful for continued US support to the Baltic region and Ukraine. — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) October 13, 2026

Predsednik Litvanije rekao je danas da je ta odluka povezana sa predstojećim izborima za američki Kongres na sredini predsedničkog mandata, da je stvorila uslove za smanjenje izolacije Rusije i da predstavlja "loš dan".

Sjedinjene Američke Države trenutno preispituju raspoređivanje svojih snaga u Evropi.



Uprkos sumnjama pojedinih političara da će rotacija biti nastavljena, Skaisgirite je rekla da u to ne sumnja i pozvala kritičare na "strateško strpljenje".

Tramp je početkom oktobra nagovestio da bi SAD mogle da razmotre uspostavljanje stalne vojne baze u Litvaniji.

Skaisgirite je ocenila da je ta ideja izvodljiva i navela da litvanske vlasti o tome redovno razgovaraju sa američkim partnerima.

(Tanjug)

