LITVANIJA SE NAORUŽAVA: Ulaže više od 33 miliona evra u vojnu infrastrukturu
LITVANIJA ulaže više od 33 miliona evra u proširenje svoje mreže za snabdevanje gorivom u vojsci, što obuhvata benzinske stanice, skladišta i stanice za pranje vozila, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Mreža se širi u vojnim jedinicama na strateški važnim lokacijama kako bi se pružila podrška Oružanim snagama Litvanije i trupama NATO saveznika, preneo je litvanski javni servis LRT.
Neki objekti će biti završeni ove godine, dok se završetak većine novoizgrađene infrastrukture očekuje 2027. godine.
Objekti će pomoći u održavanju pouzdanih rezervi goriva i nesmetanom snabdevanju borbenih, logističkih i administrativnih vozila, navelo je Ministarstvo.
- Nova infrastruktura obuhvata moderne stanice za gorivo sa integrisanim skladištima, kao i skladišta velikog kapaciteta na strateški odabranim lokacijama - piše u saopštenju.
Iz Ministarstva su naveli da takođe sarađuju sa drugim državnim institucijama kako bi se na najbolji način iskoristili postojeći kapaciteti skladišta goriva i prateća infrastruktura.
(Tanjug)
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