STIGLO UPOZORENJE IZ VRHA RUSIJE: NATO se sprema za sukob sa nama, neka ne prelazi ivicu ponora

ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je danas da se NATO priprema za oružani sukob sa Rusijom i istakao da upozorenje Moskve da je neprihvatljivo podizanje tenzija oko Kalinjingradske oblasti predstavlja preventivni signal Alijansi da "ne pređe ivicu ponora"

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- Naše upozorenje upravo jeste upozorenje. To je preventivni signal kako bi se u NATO-u osvestili i ne bi prešli ivicu ponora, posebno imajući u vidu praktične pripreme za oružane akcije protiv naše zemlje - rekao je Gruško u intervjuu za Interfaks.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute ranije je izjavio da je Rusija uputila Alijansi poruku u kojoj je izrazila zabrinutost zbog aktivnosti NATO-a u vezi sa Kalinjingradskom oblašću.

Ambasada Rusije u Briselu, koja je stav Moskve prenela Međunarodnom sekretarijatu NATO-a i Ministarstvu spoljnih poslova Belgije, objavila je na platformi X komentar o, kako je navela, "eskalaciji vojno-političke situacije oko Kalinjingradske oblasti od strane zemalja NATO-a".

Ruska strana upozorila je da "avanturistički i neodgovorni kurs" NATO-a naglo povećava rizik od direktnog oružanog sukoba sa Rusijom.

Moskva je, kako je navedeno, istakla da Rusija raspolaže neophodnim sredstvima za odbijanje moguće agresije i da je spremna da upotrebi "celokupan arsenal naoružanja" koji joj stoji na raspolaganju za zaštitu svoje teritorije u slučaju pokušaja zemalja NATO-a da izoluju Kalinjingradsku oblast od ostatka Rusije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je, komentarišući situaciju, rekao da bi u slučaju direktnog napada na Kalinjingrad ili neki drugi ruski region bilo reči o upotrebi celokupnog arsenala ruskog naoružanja.

(Tanjug)