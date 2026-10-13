Svet

STIGLO UPOZORENJE IZ VRHA RUSIJE: NATO se sprema za sukob sa nama, neka ne prelazi ivicu ponora

Marta Stojanović

13. 10. 2026. u 17:22

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ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je danas da se NATO priprema za oružani sukob sa Rusijom i istakao da upozorenje Moskve da je neprihvatljivo podizanje tenzija oko Kalinjingradske oblasti predstavlja preventivni signal Alijansi da "ne pređe ivicu ponora"

СТИГЛО УПОЗОРЕЊЕ ИЗ ВРХА РУСИЈЕ: НАТО се спрема за сукоб са нама, нека не прелази ивицу понора

Foto: Depositphotos/patera_, Alexander Kazakov/Sputnik/Profimedia

- Naše upozorenje upravo jeste upozorenje. To je preventivni signal kako bi se u NATO-u osvestili i ne bi prešli ivicu ponora, posebno imajući u vidu praktične pripreme za oružane akcije protiv naše zemlje - rekao je Gruško u intervjuu za Interfaks.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute ranije je izjavio da je Rusija uputila Alijansi poruku u kojoj je izrazila zabrinutost zbog aktivnosti NATO-a u vezi sa Kalinjingradskom oblašću.

Ambasada Rusije u Briselu, koja je stav Moskve prenela Međunarodnom sekretarijatu NATO-a i Ministarstvu spoljnih poslova Belgije, objavila je na platformi X komentar o, kako je navela, "eskalaciji vojno-političke situacije oko Kalinjingradske oblasti od strane zemalja NATO-a".

foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Ruska strana upozorila je da "avanturistički i neodgovorni kurs" NATO-a naglo povećava rizik od direktnog oružanog sukoba sa Rusijom.

Moskva je, kako je navedeno, istakla da Rusija raspolaže neophodnim sredstvima za odbijanje moguće agresije i da je spremna da upotrebi "celokupan arsenal naoružanja" koji joj stoji na raspolaganju za zaštitu svoje teritorije u slučaju pokušaja zemalja NATO-a da izoluju Kalinjingradsku oblast od ostatka Rusije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je, komentarišući situaciju, rekao da bi u slučaju direktnog napada na Kalinjingrad ili neki drugi ruski region bilo reči o upotrebi celokupnog arsenala ruskog naoružanja.

(Tanjug)

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