VOJNO-INDUSTRIJSKI KOMPLEKSI I TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA NA METI: Ministarstvo odbrane objavilo detalje akcija ruskih trupa
RUSKE snage su tokom protekla 24 sata zauzele 286 objekata u Dobropolju, uključujući tri industrijska postrojenja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga oštetile su objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i transportnu infrastrukturu koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.
Jedinice grupe trupa "Sever" nastavile su borbe u Harkovskoj oblasti i širenje zone kontrole. Ukrajinske snage izgubile su više od 270 vojnika, jedan tenk, osam vozila, jedno artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su taktički položaj i nanele gubitke ukrajinskim snagama od do 230 vojnika, jednog borbenog oklopnog vozila, 17 automobila, tri artiljerijska oruđa i četiri stanice za elektronsko ratovanje
Jedinice grupe trupa "Jug" zauzele su povoljnije položaje. Ukrajinske snage izgubile su do 160 vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 31 automobil i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Centar" nastavile su napredovanje u Dobropolju, gde je zauzeto 286 objekata, uključujući tri industrijska postrojenja i rudnik "Dobropoljska". Ukupni gubici su 345 vojnika, sedam borbenih oklopnih vozila, osam automobila, tri artiljerijska oruđa i jedno vozilo VBR "grad".
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje i nanele gubitke ukrajinskim snagama od više od 240 vojnika, jednog borbenog oklopnog vozila, osam automobila i jednog artiljerijskog oruđa.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" zauzele su povoljnije položaje. Ukrajinske snage izgubile su do 40 vojnika, 20 automobila, dva artiljerijska oruđa i dve stanice za elektronsko ratovanje.
Sistemi PVO oborili su 883 bespilotne letelice, dodaje se u saopštenju ministarstva.
(RT Balkan)
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