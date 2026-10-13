DRAMA U PRESTONICI EVROPE: Dve pucnjave, dva mrtva, među žrtvama i policajac
U PRESTONICI Belgije dogodile su se dve pucnjave u kojima su poginule dve osobe, od kojih je jedna policajac.
U blizini zgrade Evropskog parlamenta u Briselu danas je došlo do pucnjave, u kojoj je poginula jedna osoba.
U belgijskom gradu dogodila se još jedna pucnjava oko jedan sat posle ponoći u kojoj je policajac upucan u glavu dok je pokušavao da zaustavi ukradeno vozilo u predgrađu Žet.
Belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kvintin objavio je na društvenoj mreži Iks da je duboko potresen tragičnom smrću briselskog policajca, da Tužilaštvo sprovodi istragu, kao i da će se odgovorni suočiti sa „punom snagom zakona“.
Inače, Belgija se u poslednje vreme suočava sa čestim obračunima i pucnjavama na ulicama.
(Sputnjik)
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