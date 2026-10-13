DRAMA U PRESTONICI EVROPE: Dve pucnjave, dva mrtva, među žrtvama i policajac

U PRESTONICI Belgije dogodile su se dve pucnjave u kojima su poginule dve osobe, od kojih je jedna policajac.

Foto: Goran Čvorović

U blizini zgrade Evropskog parlamenta u Briselu danas je došlo do pucnjave, u kojoj je poginula jedna osoba.

U belgijskom gradu dogodila se još jedna pucnjava oko jedan sat posle ponoći u kojoj je policajac upucan u glavu dok je pokušavao da zaustavi ukradeno vozilo u predgrađu Žet.



Osumnjičenog je kasnije uhapsila specijalna policija i kod njega su pronađena tri komada oružja. Za sada nije utvrđena povezanost ova dva incidenta, prenosi Tanjug.

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kvintin objavio je na društvenoj mreži Iks da je duboko potresen tragičnom smrću briselskog policajca, da Tužilaštvo sprovodi istragu, kao i da će se odgovorni suočiti sa „punom snagom zakona“.

Inače, Belgija se u poslednje vreme suočava sa čestim obračunima i pucnjavama na ulicama.

(Sputnjik)