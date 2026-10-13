LUKAŠENKO UPALIO ALARM: Spremite se za najgori scenario
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko ocenio je danas da beloruski bezbednosni sektor treba da bude "spreman na najgori scenario".
On je na sastanku sa predstavnicima snaga bezbednosti u Minsku rekao da je naredio masovne provere u tom sektoru kako bi se otklonili svi eventualni problemi i propusti, prenela je beloruska novinska agencija "BelTA".
- Provere se rade nenajavljeno, ciljano tamo gde smatram da je potrebno. Jednom rečju, onako kako će to izgledati u realnim borbenim uslovima. U uslovima rata, ovo posebno naglašavam, kada su potrebni jedinstvo i sloga svih Oružanih snaga, a ne samo vojske - izjavio je Lukašensko.
Po njegovim rečima, Belorusija ne sme da dozvoli novi talas agresije i treba da deluje profesionalno, samouvereno i operativno.
(Tanjug)
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