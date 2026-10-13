LUKAŠENKO UPALIO ALARM: Spremite se za najgori scenario

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko ocenio je danas da beloruski bezbednosni sektor treba da bude "spreman na najgori scenario".

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On je na sastanku sa predstavnicima snaga bezbednosti u Minsku rekao da je naredio masovne provere u tom sektoru kako bi se otklonili svi eventualni problemi i propusti, prenela je beloruska novinska agencija "BelTA".

- Provere se rade nenajavljeno, ciljano tamo gde smatram da je potrebno. Jednom rečju, onako kako će to izgledati u realnim borbenim uslovima. U uslovima rata, ovo posebno naglašavam, kada su potrebni jedinstvo i sloga svih Oružanih snaga, a ne samo vojske - izjavio je Lukašensko.

Po njegovim rečima, Belorusija ne sme da dozvoli novi talas agresije i treba da deluje profesionalno, samouvereno i operativno.

(Tanjug)