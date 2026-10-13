OGLASILA SE POLICIJA NAKON DRAME NA AERODROMU U NIRNBERGU: Intervenisala i specijalna jedinica

AERODROM u Nirnbergu danas je bio zatvoren za saobraćaj zbog sumnje na vanrednu situaciju tokom leta, a avion koji je dolazio s grčkog ostrva Krf pratili su nemački lovci Eurofighter.

Foto: Printskrin Iks/Hava Haber

Policija Srednje Frankonije oglasila se nakon provera i saopštila da nema opasnosti, dok je nemački list Bild objavio da je na aerodromu intervenisala i specijalna jedinica policije SEK.

Policijska akcija pokrenuta je neposredno pre nego što je avion kompanije Corendon airlines, na letu XR456 sa Krfa, trebalo da sleti u Nirnberg.

Prema podacima sajta Flightradar24, avion je bezbedno sleteo u 12.16 časova, minut nakon predviđenog vremena dolaska.

Portparol aerodroma potvrdio je da su lovci Eurofighter pratili avion pre sletanja.

Aerodrom je na svom sajtu objavio da je vazdušni saobraćaj privremeno obustavljen zbog vanredne situacije tokom leta.

Nekoliko aviona koji je trebalo da slete u Nirnberg preusmereno je na aerodrome u Frankfurtu, Memingenu, Štutgartu i Minhenu.

Policija Srednje Frankonije saopštila je nakon provera na licu mesta da nema opasnosti.

Sumnja na dron i tokom noći

Vazdušni saobraćaj na aerodromu u Nirnbergu bio je poremećen i tokom noći, kada su piloti prijavili da su primetili nepoznati objekat za koji se sumnjalo da bi mogao biti dron.

Prema navodima policije, tri pilota nezavisno su prijavila da su tokom poletanja ili sletanja uočila objekat. Prijave su zabeležene između dva i četiri sata ujutru.

Granična policija pokrenula je potragu, a u akciju je uključen i policijski helikopter. Ipak, objekat nije pronađen.

Za sada nema potvrde da su noćne prijave o mogućem dronu povezane sa kasnijom obustavom saobraćaja zbog sumnje na vanrednu situaciju tokom leta.

(Telegraf)

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