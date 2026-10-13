VOLODIMIR Zelenski je potvrdio da Ukrajina juče nije dobila nikakve obaveštajne podatke o lansiranju balističkih raketa ka Kijevu.

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- Što se tiče ovog udara, nažalost, nije bilo upozorenja od naših partnera - preneo je njegove reči portal Strana.ua.

Istovremeno, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izjavilo da su radari detektovali ciljeve direktno iznad grada.

Dan ranije, CNN je izvestio da je Vašington tokom vikenda poslao Kijevu upozorenje o svojoj spremnosti da prestane sa deljenjem obaveštajnih podataka.

Since last evening and up to now, the Russians have attacked Ukraine with more than a hundred different weapons – jet-powered drones, loitering munitions, and ballistic missiles. A significant portion of these strike assets were shot down. But unfortunately, not all of them. An ordinary residential building was destroyed in Kharkiv; the rescue operation continued virtually all night as first responders searched for people under the rubble. Four people were killed in this strike on the building in Kharkiv. My condolences to all their families and loved ones. In Kharkiv alone, 41 people were injured in just one evening. There was also a particularly vile ballistic missile strike on Kyiv – five missiles that hit civilian infrastructure. Unfortunately, we received no early warning from our partners about this strike. Intelligence on Russian ballistic missile launches helps save lives, and this is one of the most critical issues. This is precisely what helps prevent people from being killed – when there is an early warning about ballistic missiles. Ukraine has not carried out strikes on Russian oil refineries or the energy sector in general for the two days since the American President announced an energy ceasefire. But Russia did not heed the American President. During this time, the Russians have attacked both our energy facilities and our critical infrastructure, sending absolutely clear signals that they have no intention of refraining from strikes on Ukraine. Nineteen regions of our country have come under attack in these two days alone. Our position remains unchanged: Ukraine is ready for reciprocal steps toward de-escalation, and effective pressure on Russia is needed to make de-escalation happen. Wars end when the aggressor realizes that it cannot prolong the war. Global pressure on Russia contributes to exactly that – bringing peace closer. But direct or indirect support for Russia, slowing down assistance to Ukraine, and making it harder to protect lives against ballistic missiles will certainly not help bring peace. Everyone needs peace. A strong America, a strong Europe, and strong partners are needed. Thank you to everyone who is truly helping! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

Prema pisanju Politiko-a, ukrajinskim oružanim snagama bi takođe mogao biti uskraćen pristup komunikaciji putem satelita Starlink.

Zvanične potvrde ove informacije nije bilo. Malo pre toga, Donald Tramp je optužio Zelenskog da ignoriše zahteve da ne napada ruske rafinerije nafte.

Prema rečima predsednika, Zelenski je trebalo davno da sklopi mir sa Moskvom, ali je umesto toga „stvorio probleme svima“.

Predložio je da lider kijevskog režima održi izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska tokom noći napala fabriku „Pulp Mill Print“ u Kijevu, gde su se proizvodile rakete i dronovi, kao i depo „Darnica“, gde se popravljao voz koji se koristio za prevoz vojnog tereta.

U ukrajinskoj prestonici, trupe napadaju objekte koji podržavaju vojno-industrijski kompleks

(Ria novosti)