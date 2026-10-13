Svet

ZELENSKI OČAJAN, OSTAVLJEN NA CEDILU! Nije bilo upozorenja naših partnera o udaru na Kijev

JM

13. 10. 2026. u 13:45

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VOLODIMIR Zelenski je potvrdio da Ukrajina juče nije dobila nikakve obaveštajne podatke o lansiranju balističkih raketa ka Kijevu.

ЗЕЛЕНСКИ ОЧАЈАН, ОСТАВЉЕН НА ЦЕДИЛУ! Није било упозорења наших партнера о удару на Кијев

Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Što se tiče ovog udara, nažalost, nije bilo upozorenja od naših partnera - preneo je njegove reči portal Strana.ua.

Istovremeno, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izjavilo da su radari detektovali ciljeve direktno iznad grada.

Dan ranije, CNN je izvestio da je Vašington tokom vikenda poslao Kijevu upozorenje o svojoj spremnosti da prestane sa deljenjem obaveštajnih podataka.

Prema pisanju Politiko-a, ukrajinskim oružanim snagama bi takođe mogao biti uskraćen pristup komunikaciji putem satelita Starlink.

Zvanične potvrde ove informacije nije bilo. Malo pre toga, Donald Tramp je optužio Zelenskog da ignoriše zahteve da ne napada ruske rafinerije nafte.

Prema rečima predsednika, Zelenski je trebalo davno da sklopi mir sa Moskvom, ali je umesto toga „stvorio probleme svima“.

Predložio je da lider kijevskog režima održi izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska tokom noći napala fabriku „Pulp Mill Print“ u Kijevu, gde su se proizvodile rakete i dronovi, kao i depo „Darnica“, gde se popravljao voz koji se koristio za prevoz vojnog tereta.

U ukrajinskoj prestonici, trupe napadaju objekte koji podržavaju vojno-industrijski kompleks

(Ria novosti)

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