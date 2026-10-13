Željko Obradović odbio poklon od Partizana!
Beogradska arena dugo neće zaboraviti veče u kojem se Željko Obradović vratio pred navijače Partizana. Doček kakav dolikuje klupskoj legendi obeležili su gromoglasan aplauz, skandiranje njegovog imena i brojne emocije na tribinama, ali iza svega toga očigledno nisu nestale sve nesuglasice između trofejnog stručnjaka i kluba iz Humske.
Povratak Obradovića izazvao je snažne reakcije među navijačima crno-belih. Bilo je suza na tribinama, a posebne emocije probudio je i kratak film prikazan pred početak utakmice, u kojem su podsećanja na zajedničke trenutke i njegove reči o Partizanu dodatno obeležili ovo veče.
Ni klub nije želeo da propusti priliku da oda priznanje čoveku koji je ostavio dubok trag u njegovoj istoriji. Za Obradovića je pripremljen poseban poklon, uramljene fotografije njegovih trenutaka u Humskoj, uz simboličan natpis „Zauvek“.
Ipak, uprkos emotivnom dočeku i poštovanju koje su mu navijači iskazali, Obradović nije želeo da prihvati poklon koji mu je Partizan namenio.
Tako je veče koje je trebalo da bude u znaku emocija, uspomena i poštovanja dobilo i drugačiju dimenziju. Dok su navijači jasno pokazali koliko im Obradović znači, njegov gest nagovestio je da odnosi sa klubom još nisu u potpunosti razrešeni, pre svega sa predsednikom Ostojom Mijailovićem koji je ponovo bio "počašćen" od strane navijača Partizana.
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