"MOSKVA NE ZNA NIŠTA": Peskov o mirovnom planu EU i SAD o kojem piše Vašington post
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Moskva ne zna ništa o navodnom mirovnom planu EU i Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu o kojem je pisao "Vašington post".
- Kremlj je pročitao članak u 'Vašington postu' o navodnom mirovnom planu za Ukrajinu koji su pripremile SAD i Evropa. Međutim, Moskva ne zna ništa o samom planu - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, preneo je TASS.
Govoreći o kontaktima o energetskom prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, Peskov je rekao da nema novih informacija u vezi sa tim i da Moskva nastavlja razgovore o tome.
Peskov je naveo da bi Evropljani mogli da pokušaju da spreče sprovođenje sporazuma Rusije i SAD o isporuci ruskog dizela i da bi EU mogla da koristi sankcije u tu svrhu.
- Sankcije EU i druge akcije Unije svakako bi mogle da ometaju sprovođenje sporazuma o gorivu između Rusije i SAD - rekao je Peskov, navodeći da je jasno da bi to mogle da budu prepreke.
"Vašington post" je objavio, pozivajući se na izvore, da SAD i Evropa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta.
Prema navodima lista, plan bi trebalo da obezbedi finansijske i bezbednosne koristi Rusiji i Ukrajini, kao i da stvori osnovu za rešavanje teritorijalnih sporova.
Četvrta tačka predviđa prekid vatre duž trenutne linije fronta.
Prema pisanju "Vašington posta", podsticaj za izradu novog plana proistekao je iz sastanka američkih, evropskih i ukrajinskih pregovarača na Floridi.
(Tanjug)
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