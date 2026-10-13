JOŠ JEDNA USPEŠNA AKCIJA RUSKIH BEZBEDNJAKA: Sprečen napad dronovima na vojni aerodrom
FEDERALNA služba bezbednosti (FSB) Ruske Federacije sprečila je napad dronovima na vojni aerodrom "Baltimor" u Voronježu.
- Zahvaljujući brzom reagovanju na dobijene informacije, oficiri ruske FSB su uspeli da brzo pritvore saučesnicu ukrajinskih specijalnih službi i spreče sabotažu u fazi pripreme, kao i da ublaže potencijalne posledice kriminalnih aktivnosti kijevskog režima protiv vojnog objekta - navodi se u saopštenju ruske službe.
Prema FSB-u, osumnjičena je iznajmila garažu u Voronježu, koju je potom planirala da koristi kao mesto za sklapanje i lansiranje bespilotnih letelica.
- Tokom pomaganja neprijatelju, osumnjičena je izvadila devet kompleta bespilotnih letelica iz unapred pripremljenih skrovišta i premestila ih u iznajmljene prostorije. Ove bespilotne letelice su bile opremljene eksplozivnim napravama koje su sadržale eksploziv strane proizvodnje težine oko 500 grama, kao i opremom za kontrolu i upravljanje dronovima - dodaje FSB.
U saopštenju se dodaje da je Služba bezbednosti Ukrajine vrbovala rusku državljanku kada je bila u toj zemlji 2022. godine.
(RT Balkan)
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