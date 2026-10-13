ČOVEK PROVEO 27 SATI ZAROBLJEN POD RUŠEVINAMA: Snimak akcije spasavanja obilazi svet (VIDEO)
DRAMA u čuvenim pećinama Urzuleija na italijanskom ostrvu Sardinija. Speleolog je u nedelju popodne ostao zatrpan nakon obrušavanja stena i zemlje.
Pripadnici Nacionalnog korpusa za planinsko i speleološko spasavanje (CNSAS) sumnjali su da se muškarac nalazi ispod ogromnih, višetonskih komada stena i šljunka, piše Bild.de.
Nakon višesatne neizvesnosti stigle su ohrabrujuće vesti - 31-godišnji Italijan je živ i uspešno je spasen.
Na fotografijama i snimcima vidi se trenutak kada je povređeni muškarac u ponedeljak uveče izvučen na površinu, nakon više od 27 sati provedenih zarobljen pod zemljom.
Muškarac bio zarobljen na dubini od 10 metara
Prema informacijama spasilačkih ekipa, muškarac je istraživao pećinu kada se pokrenulo klizište, a kamenje i stene zatrpali su prolaz i zarobili ga na dubini od oko 10 metara.
Njegova partnerka alarmirala je spasilačke službe oko 14.30 časova. Tada je počela dramatična trka sa vremenom kako bi muškarac bio izvučen na sigurno.
Oko 60 spasilaca učestvovalo u akciji
Na mestu nesreće angažovani su specijalizovani speleološki spasioci, lekari i stručnjaci za uklanjanje ruševina. U koordinisanoj akciji, zajedno sa vazdušnim spasiocima i vatrogascima, učestvovalo je ukupno oko 60 ljudi.
U početku nije bilo moguće uspostaviti kontakt sa zatrpanim muškarcem, a prolaz do pećine Goropedu bio je blokiran.
Spasioci su najpre morali da uklone kamenje i šut kako bi stigli do njega. Radovi su trajali tokom cele noći i nastavili su se sve do ponedeljka uveče. U veoma skučenom prostoru, ekipe su ručno čistile prolaz širok svega 1,5 metara i isto toliko visok. Istovremeno su morali da osiguraju otvor drvenim daskama kako bi sprečili dalje obrušavanje.
Posle više od 27 sati napornog rada, uspeli su da oslobode muškarca.
Prema pisanju portala "SardegnaLive" i više italijanskih novinskih agencija, speleolog je u trenutku spasavanja bio svestan, ali nije mogao da se pomera.
Nakon izvlačenja na površinu, lekari su stabilizovali njegovo stanje, a potom je helikopterom hitne pomoći prevezen u bolnicu.
(Telegraf)
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