POLICAJCIMA MIRNO OPISIVAO UBISTVO MAJKE: Jezivi detalji zločina u Valjevu, čekićem i nožem ubio staricu, pa se prijavio

SA više udaraca čekićem po glavi i uboda kuhinjskim nožem u vrat, P. V. (64) usmrtio je svoju majku S. V. (93) u njihovoj porodičnoj kući u Plitvičkoj ulici nu Naselju Popare u Valjevu. Zatim je izašao iz kuće, zaključao ulazna vrata, pešice otišao u Policijsku upravu u Valjevu i sam se prijavio.

Foto B. Puzovic

Policijska patrola ubrzo je u kući, na podu, zatekla nepomično telo žene u lokvi krvi. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Valjevu i policijski službenici obavili su uviđaj, a nezvanično još nije poznat motiv stravičnog ubistva.

- Utvrđeno je da je teškim čekićem P. V. više puta majku udario po glavi, a kada je starica, koja je bila u invalidskim kolicima, jer je nepokretna, pala na pod još je davala znake života – kaže izvor blizak istrazi. – Videvši da je još živa, kuhinjskim nožem je ubo u vrat. Koliko su udarci bili siloviti, pokazuju višestruki prelomi lobanje, a sečivo noža se odlomilo i ostalo je u telu nesrećne žene, dok je drška zatečena na invalidskim kolicima. Kada se uverio da je majka mrtva, zaključao je kuću i otišao u policiju, gde je hladnokrvno potanko opisao kakvo je zverstvo počinio.

Besan kad popije - Šokirani smo ubistvom, pogotovo što je sin dugo godina neprekidno brinuo o majci, koja je bila bolesna, pa je često vodio kod lekara, hranio je, davao terapiju – pričaju komšije. – Šta mu se odjednom desilo, da digne ruku na majku, samo on zna. Bio je, uglavnom miran, takvog ga znamo, potpuno posvećen majci, ranije je bio oženjen, pa se razveo, dece, koliko znamo, nema. U poslednje vreme, doduše, pojedine komšije kažu da je naročito kad popije bio sklon izlivima nekakog besa i agresije, pa bi se tada iz njihovog dvorišta neretko čulo da viče...

Utvrđeno je da P. V. nije bio pod uticajem alkohola. Nadležnima, nezvanično saznajemo, nije bilo prijavljivano eventualno porodično nasilje u domaćinstvu u kom su živeli majka i sin.

- Osumnjičeni za ubistvo majke nije bio evidentiran kao pacijent Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo – ističe izvor. – Određeno mu je 48 sati zadržavanja i u zakonskom roku biće priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Valjevu. Istraga će pokazati da li su eventualna svađa, bolest, nemaština, ili nešto drugo, bili razlog za nesvakidašnje porodično ubistvo.