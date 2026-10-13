JAČI ZEMLJOTRES POGODIO SVETU GORU: Treslo se blizu Hilandara!

ZEMLjOTRES magnitude 3.1 stepeni Rihtera zabeležen je jutros u 11:51 časova, na području Grčke.

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Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.2998 i dužine 24.2772, nedaleko od Svete gore na kojoj se nalazi srpski manastir Hilandar.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

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