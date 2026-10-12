ĐORĐA LUPILA ŠAKOM O BRISELSKI STO: Italija nije ovde da samo "klima glavom"

ITALIJA je jedna od zemalja osnivača Evropske unije i nije tu samo da bi uvek govorila "da", već ima pravo i obavezu da iznese svoj stav kada stvari ne funkcionišu kako treba, izjavila je premijerka Đorđa Meloni.

foto: Marco Ottico / Zuma Press / Profimedia

Govoreći na skupštini udruženja “Asolombarda” u Milanu o obuzdavanju troškova energije, ona je ukazala da je potrebna promena kursa i u Evropi, preneo je Sole24ore.

- Sistem trgovine emisijama ETS dovodi do rasta cena, stvara neravnotežu među državama članicama i šteti našim kompanijama, čiji konkurenti ne podležu istim ograničenjima - naglasila je premijerka.

Meloni je istakla da strateška autonomija počiva na čeličanama, livnicama i hemijskim postrojenjima. Ona je ukazala da pregovori o promeni kursa neće biti laki, ali da će Italija, kao i uvek, učiniti svoj deo posla.

- Evropa mora da prizna da kriza u Iranu, zatvaranje moreuza Ormuz i nestabilnost u Crvenom moru povećavaju troškove energije, sirovina i transporta, a pre svega podstiču inflaciju koja je van naše kontrole, ali koja teško pogađa porodice, proizvodne sisteme i javne finansije - rekla je Meloni, ponovo ističući predlog italijanske vlade da Evropa pokaže fleksibilnost u borbi protiv inflacije.

Ona je dodala da će ponovo pokrenuti to pitanje na Evropskom savetu, zakazanom za ovaj četvrtak i petak. “Rast u 2026. godini mogao bi da dostigne 1 posto, što je u skladu sa vodećim evropskim ekonomijama i iznad prognoza.

Ovi rezultati treba da nas ohrabre. Privredni rast u Italiji je i dalje previše slab, ali naša ekonomija je odolela udarcima složenih okolnosti”, naglasila je Meloni.

Ona je istovremeno izrazila zahvalnost poslovnim liderima, ukazujući da, ako je Italija uticajna i cenjena širom sveta, zasluga za to pre svega pripada njenim preduzećima i radnicima. Meloni se osvrnula i na upravljanje veštačkom inteligencijom, ističući da je to hitno pitanje kojem se mora pristupiti na globalnom nivou.

- Nacionalni zakon o veštačkoj inteligenciji obezbedio je milijardu evra investicija za kompanije koje razvijaju AI i sajber bezbednost - istakla je italijanska premijerka.

(Tanjug)

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