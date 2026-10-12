Tenis

ŠOK U ŠANGAJU! Ispao Karlos Alkaraz

Filip Milošević

12. 10. 2026. u 14:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Šok za Španca.

ШОК У ШАНГАЈУ! Испао Карлос Алкараз

Foto: AP

Treći reket sveta, Karlos Alkaraz, ispao je već u trećoj rundi Šangaja. Od njega je bio bolji Belgijanac Zizu Bergs sa 2:0 (7:5, 7:6(4)).

Alkaras je tokom prvog seta napravio samo jedan brejk, kada ga je ustvari vratio, pre nego što je u 12. gemu opet poklekao.

U drugom setu je Španac ponovo pri rezultatu 5:5 izgubio servis i Bergs je poveo sa 6:5 i imao priliku da svojim servisom završi posao. Međutim Španac je uspeo da dođe do ri-brejka, te se otišlo u taj-brejk.

U taj-brejk je Bergs izgubio samo jedan svoj servis, a uspeo da napravi dva mini brejka, što je bilo dovoljno da dođe do velikog i neočekivanog trijumfa.

Bergs sada čeka boljeg iz duela Valentin Vašero - Tomi Pol.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Janik Siner povukao potez očajnika!
Tenis

0 0

Janik Siner povukao potez očajnika!

Najbolji teniser planete, Janik Siner, nalazi se u najtežoj situaciji u svojoj karijeri, zbog čega je bio primoran na radikalan i očajnički korak kako bi spasao predstojeću sezonu!

12. 10. 2026. u 13:42

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINUTOST U VATIKANU: Papa Lav XIV ide na operaciju

ZABRINUTOST U VATIKANU: Papa Lav XIV ide na operaciju