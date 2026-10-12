ŠOK U ŠANGAJU! Ispao Karlos Alkaraz
Šok za Španca.
Treći reket sveta, Karlos Alkaraz, ispao je već u trećoj rundi Šangaja. Od njega je bio bolji Belgijanac Zizu Bergs sa 2:0 (7:5, 7:6(4)).
Alkaras je tokom prvog seta napravio samo jedan brejk, kada ga je ustvari vratio, pre nego što je u 12. gemu opet poklekao.
U drugom setu je Španac ponovo pri rezultatu 5:5 izgubio servis i Bergs je poveo sa 6:5 i imao priliku da svojim servisom završi posao. Međutim Španac je uspeo da dođe do ri-brejka, te se otišlo u taj-brejk.
U taj-brejk je Bergs izgubio samo jedan svoj servis, a uspeo da napravi dva mini brejka, što je bilo dovoljno da dođe do velikog i neočekivanog trijumfa.
Bergs sada čeka boljeg iz duela Valentin Vašero - Tomi Pol.
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