Košarka

Novi odlazak iz Zvezde: Ovaj igrač je napustio crveno-bele!

Новости онлине/С.С.

12. 10. 2026. u 15:55

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Na Malom Kalemegdanu doneli važnu odluku.

Нови одлазак из Звезде: Овај играч је напустио црвено-беле!

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Talentovani košarkaš Crvene zvezde Aleksej Nedeljković nastupaće za BKK Radnički na dvojnoj registraciji.

Ovaj momak je krenuo putem pojačanja Beograđana Andreja Bjelića, koji je stigao iz još jednog evroligaša Real Madrida ovog leta, ali će seniorske minute skupljati i u Košarkaškoj ligi Srbije.

Nedeljković je već bio u sastavu u porazu od zemunske Mladosti, ali nije još debitovao za čuvenu ekipu sa Crvenog krsta.

Photo: Radule Perisic/ATAImages

Nedeljković je bio odabran u idealnu petorku ANGT kvalifikacionog turnira juniorske Evrolige u Beogradu, ukupan prosek na ovom takmičenju, kao i završnom turniru najelitnijeg evropskog takmičenja bio mu je 20 poena, 7 skokova i 3,5 asistencija.

Što se tiče juniorske ABA lige, odigrao je dve utakmice i upisao prosek od 18 koševa, 8,5 uhvaćenih lopti i 1,5 dodavanja.

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