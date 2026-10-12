Rijera presekao: Dobro poznato ime stiže na Marakanu!

Trener crveno-belih odabrao sa kim će sarađivati u narednom periodu.

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Crvena zvezda je tokom dana ozvaničila rastanak sa dvojicom saradnika Alberta Rijere u stručnom štabu srpskog šampiona.

Klub sa Marakane napustili su kondicioni treneri Nikola Perišić i Marko Vasiljević, sa kojima je prekinuta saradnja, pa se postavljalo pitanje ko će u nastavku sezone pomagati španskom stručnjaku.

Pomenuti tandem je na stadionu "Rajko Mitić" proveo čak šest godina, ali je prema odluci Španca došlo vreme za promene, pa su u "Ljutice Bogdana" ekspresno reagovali.

Kako saznaje "Telegraf", kondicioni treninzi i planovi će od sada biti rađeni pod dirigentskom palicom Aleksandra Stajkovca.

Poznati fudbalski kondicioni trener je već bio u Crvenoj zvezdi, a poslednji put 2014. godine kada je zbog obaveza sa drugim klijentima morao da se rastane sa timom sa Marakane i tadašnjim trenerom Nenadom Lalatovićem.

Sada je preostalo samo da se transfer ozvaniči, pa će Aleksandar Stajkovac imati veliki zadatak da poboljša fizičku pripremljenost crveno-belih prvotimaca.

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