Svet

MERC OPTUŽIO RUSIJU: Moskva nije ozbiljna po pitanju mira u Ukrajini

В. Н.

12. 10. 2026. u 14:45

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Rusija nije ozbiljna po pitanju mira u Ukrajini i zatražio je oštrije sankcije.

МЕРЦ ОПТУЖИО РУСИЈУ: Москва није озбиљна по питању мира у Украјини

foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

- Rusija je pokazala da nije ozbiljna u pogledu mirovnih pregovora time što je na predlog SAD o prekidu vatre u energetskom sektoru odgovorila novim napadima na ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu - izjavio je Merc u Berlinu, prenosi Rojters.

On je ocenio da će "Rusija ozbiljno pregovarati samo pod pritiskom" i potvrdio da Nemačka ostaje dosledna sankcijama protiv Rusije.

- Nakon nemilosrdnih napada Moskve na ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu, sankcije moramo dodatno da pooštrimo - poručio je Merc.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je ranije da zvanični Berlin stoji iza predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i da će nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kako bi okončala rat, preneo je Dojče Vele.

(Tanjug)

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