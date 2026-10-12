MERC OPTUŽIO RUSIJU: Moskva nije ozbiljna po pitanju mira u Ukrajini
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Rusija nije ozbiljna po pitanju mira u Ukrajini i zatražio je oštrije sankcije.
- Rusija je pokazala da nije ozbiljna u pogledu mirovnih pregovora time što je na predlog SAD o prekidu vatre u energetskom sektoru odgovorila novim napadima na ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu - izjavio je Merc u Berlinu, prenosi Rojters.
On je ocenio da će "Rusija ozbiljno pregovarati samo pod pritiskom" i potvrdio da Nemačka ostaje dosledna sankcijama protiv Rusije.
- Nakon nemilosrdnih napada Moskve na ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu, sankcije moramo dodatno da pooštrimo - poručio je Merc.
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je ranije da zvanični Berlin stoji iza predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i da će nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kako bi okončala rat, preneo je Dojče Vele.
(Tanjug)
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