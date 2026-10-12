LANSIRANE SEVERNOKOREJSKE RAKETE KA ISTOČNOM MORU: Seul i Tokio u stanju povećane pripravnosti (VIDEO)
SEVERNA Koreja izvela je novo raketno testiranje ispaljivanjem više balističkih projektila iz oblasti Pjongjanga u pravcu Istočnog mora, saopštile su vojne vlasti Južne Koreje i Japana.
Prema navodima Ministarstva odbrane Japana, testiranje je obuhvatalo najmanje dva lansiranja u razmaku od oko 17 minuta.
Prva raketa preletela je približno 220 km na maksimalnoj visini od 20 km.
Druga raketa preletela je više od 900 km na najvećoj visini od 70 km.
Oba projektila pala su u vode Istočnog mora, van ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) Japana.
Generalštab oružanih snaga Južne Koreje stavio je vojsku u stanje povećane pripravnosti i koordinacije sa SAD i Japanom.
Kabinet predsednika Južne Koreje osudio je učestala lansiranja kao kršenje rezolucija Saveta bezbednosti UN.
Ovo lansiranje predstavlja četvrto veliko testiranje raketa Severne Koreje u poslednjih mesec dana, nakon prethodnih ispaljivanja iz regiona Vonsan.
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