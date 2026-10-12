Zvezdu Reala verenica ostavila po drugi put

Ljubav fudbalera Real Madrida i brazilske influenserke završena je drugi put ove godine, a njeni predstavnici tvrde da nije bilo svađe ni sukoba

Foto: Instagram/virginia

Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior i brazilska influenserka Virdžinija Fonseka ponovo su raskinuli, samo nekoliko meseci nakon što su obnovili svoju vezu. Vest o njihovom razlazu privukla je veliku pažnju javnosti, a američki portal "Jahu Sport" objavio je tekst o tome šta se dogodilo između poznatog fudbalera i popularne Brazilke.

Prema navodima stranih medija, raskid je potvrđen u nedelju, 11. oktobra, a informaciju je saopštio tim za odnose s javnošću Virdžinije Fonseke.

- Virdžinija Fonseka i Vini Žunior više nisu zajedno. Nije bilo sukoba, nije bilo svađe, već samo razumevanje da više ne treba da nastave kao par - navedeno je u saopštenju koje su preneli brazilski mediji.

Njihova veza već je prolazila kroz krizu. Par se prvi put razišao u maju ove godine, ali su se nakon toga pomirili i ponovo počeli da se pojavljuju zajedno u javnosti. Njihovo pomirenje delovalo je ozbiljno, posebno nakon što su u septembru na društvenim mrežama pokazali prstenje koje je protumačeno kao znak dodatne posvećenosti njihovom odnosu.

Ipak, obnova romanse nije dugo potrajala. Nagađanja o novom raskidu pojavila su se nakon što je Virdžinija otputovala u Majami bez fudbalera Real Madrida. Pojedini navodi na društvenim mrežama povezivali su njen odlazak sa mogućnim nesuglasicama između partnera, ali je njen tim naglasio da je putovanje bilo planirano i da je cilj bio da deca provedu vreme sa svojim ocem, brazilskim pevačem Ze Felipeom.

Predstavnici influenserke nisu potvrdili da je do raskida došlo zbog svađe, niti su izneli detalje o razlozima zbog kojih su odlučili da okončaju vezu.

Za sada ni fudbaler ni influenserka nisu javno izneli detaljnije objašnjenje raskida. Ono što je poznato jeste da je njihova romansa ponovo završena, svega nekoliko meseci nakon pomirenja, dok okolnosti koje su dovele do konačne odluke ostaju nepoznate.

🚨 Virginia’s press office official statement: "Virginia and Vini Jr are no longer together. There was no conflict and no fight, they simply agreed that they no longer want to continue as a couple." @UOL https://t.co/mEdW1NSGAh — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 11, 2026