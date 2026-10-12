Konačno dobre vesti za Zvezdu! UEFA smanjila kaznu Bukariju
Disciplinska komisija uvažila žalbu srpskog šampiona.
Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak veče očekuje premijera u Ligi konferencija, pošto će gostovati Luganu (18.45) u prvom kolu grupne faze, a trener Albert Rijera (44) dobio je konačno i jednu dobru vest.
Naime, crveno-belima je prihvaćena žalba, pa je krilnom ofanzivcu Osmanu Bukariju (27) smanjena kazna. Tako će on umesto tri, preskočiti dve utakmice u Evropi, odnosno neće ga biti na terenu protiv švajcarskog tima i Kopenhagena, koji će 22. oktobra gostovati na "Marakani".
Reprezentativac Gane je napravio glupost u revanšu plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj. Naime, on je pri rezultatu 1:1 u 53. minutu udario protivničkog igrača Doskija bez lopte, što je glavni sudija Danijele Makeli kaznio direktnim crvenim kartonom. Na kraju su Beograđani poraženi sa 5:1, pa su morali da se zadovolje učešćem u trećem po jačini UEFA takmičenju.
Nakon bolne eliminacije Afrikanac je označen kao jedan od krivaca, a po povratku iz Češke kažnjen je novčano od strane kluba. Sad se očekuje da će biti na raspolaganju stručnom štabu za duel protiv Inter Eskaldesa iz Andore u okviru 3. kola.
Podsetimo, Bukari se ovog leta vratio u tabor crveno-belih posle dve godine, a ove sezone je odigrao 13 utakmica u svim takmičenjima, dao je dva gola i upisao tri asistencije.
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