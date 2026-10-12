MASK NE ŽALI NOVAC ZA REPUBLIKANCE: Otkriveno koliko je milijarder uložio u izbore

AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask je od jula donirao više od 276 miliona dolara organizacijama Republikanske stranke kako bi ga podržale na srednjoročnim izborima, javlja Njujork tajms , pozivajući se na njegove predstavnike.

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Prema pisanju publikacije, u nastojanju da održi republikansku većinu u Senatu, biznismen je donirao 158 miliona dolara Fondu za liderstvo Senata, a takođe je donirao više od 76 miliona dolara svom odboru, America PAC.

- Ova ogromna investicija je omogućila aparatu Republikanske stranke da prenese svoju poruku kako bi republikanci imali pravu šansu da prkose istoriji - rekao je portparol Američkog političko-političkog komiteta (America PAC) Endru Romeo.

Mask je preostala sredstva donirao drugim republikanskim političkim organizacijama, uključujući fondacije koje podržavaju kandidate za Predstavnički dom i Senat. Ukupno je milijarder potrošio približno 366 miliona dolara na političke ciljeve tokom ciklusa 2025-2026. To značajno premašuje njegovu potrošnju za izbore 2024. godine, napominje publikacija.

List napominje da je Mask takođe dao neotkrivene donacije, tako da ukupan iznos može biti veći.

Međuizbori u Sjedinjenim Državama održaće se 3. novembra. Građani će odlučiti o novom sastavu Predstavničkog doma, kao i o sudbini 33 mesta u Senatu. Republikanci trenutno kontrolišu oba doma.

(Ria Novosti)