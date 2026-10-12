Medvedev progovorio o diskvalifikaciji protiv Đokovića u Pekingu: "Inače sam miran čovek..."
Danil Medvedev osvrnuo se na incident koji je obeležio njegov nastup na turniru u Pekingu, priznao da su emocije na terenu ponekad teško kontrolisane i poručio da se u privatnom životu značajno razlikuje od tenisera kojeg publika viđa tokom mečeva.
Ruski teniser našao se u centru pažnje nakon polufinalnog duela sa Novakom Đokovićem, koji je dobio plasman u finale posle Medvedevove diskvalifikacije. Meč je obeležilo burno ponašanje ruskog igrača, a situacija je kulminirala kada je lopticom pogodio osobu u publici.
O tom događaju Medvedev je govorio u razgovoru za Jutjub kanal "BB tenis", ističući da njegovo ponašanje na terenu ne odražava njegov karakter van sportskih borilišta. Tom prilikom uputio je izvinjenje i naglasio da nije želeo nikoga da uvredi.
- Nisam osoba sa dva lica. Na terenu sam drugačiji nego u privatnom životu. Inače sam miran čovek i nikada se nisam potukao, čak ni tokom školskih dana. Smatram da sam prilično staložen kada nisam na terenu. Međutim, emocije koje doživljavamo tokom mečeva zaista su neverovatne - objasnio je Medvedev.
Njegovo obraćanje usledilo je nakon događaja koji je izazvao brojne reakcije u teniskoj javnosti. Ruski as poznat je po temperamentnim reakcijama tokom mečeva, ali je ovoga puta incident u Pekingu ponovo otvorio pitanje granice između takmičarskih emocija i ponašanja koje može da ugrozi druge.
Ipak, Medvedev je već okrenut narednim izazovima. Jedan od glavnih ciljeva do kraja sezone jeste plasman na Završni masters u Torinu, gde se okupljaju najbolji teniseri godine.
- Želim da igram u Torinu i mislim da imam dobre šanse da ostvarim taj cilj. To mi je veoma važno, jer plasman na taj turnir predstavlja potvrdu da ste tokom sezone bili među najboljima - poručio je ruski teniser.
Do kraja takmičarske godine Medvedev će pokušati da rezultatima obezbedi mesto među učesnicima završnog turnira, dok će pažnja javnosti ostati usmerena i na to kako će se ponašati nakon kontroverznih scena u Pekingu.
Preporučujemo
Vlasnik Panatinaikosa ne odustaje od Jokića
12. 10. 2026. u 13:04
Jokan ne paniči posle lošeg debija: Nije trenutak za vikanje i razbijanje...
12. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Neugodno gostovanje za Njukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
12. 10. 2026. u 10:54
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)