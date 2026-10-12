Medvedev progovorio o diskvalifikaciji protiv Đokovića u Pekingu: "Inače sam miran čovek..."

Danil Medvedev osvrnuo se na incident koji je obeležio njegov nastup na turniru u Pekingu, priznao da su emocije na terenu ponekad teško kontrolisane i poručio da se u privatnom životu značajno razlikuje od tenisera kojeg publika viđa tokom mečeva.

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Ruski teniser našao se u centru pažnje nakon polufinalnog duela sa Novakom Đokovićem, koji je dobio plasman u finale posle Medvedevove diskvalifikacije. Meč je obeležilo burno ponašanje ruskog igrača, a situacija je kulminirala kada je lopticom pogodio osobu u publici.

O tom događaju Medvedev je govorio u razgovoru za Jutjub kanal "BB tenis", ističući da njegovo ponašanje na terenu ne odražava njegov karakter van sportskih borilišta. Tom prilikom uputio je izvinjenje i naglasio da nije želeo nikoga da uvredi.

- Nisam osoba sa dva lica. Na terenu sam drugačiji nego u privatnom životu. Inače sam miran čovek i nikada se nisam potukao, čak ni tokom školskih dana. Smatram da sam prilično staložen kada nisam na terenu. Međutim, emocije koje doživljavamo tokom mečeva zaista su neverovatne - objasnio je Medvedev.

Njegovo obraćanje usledilo je nakon događaja koji je izazvao brojne reakcije u teniskoj javnosti. Ruski as poznat je po temperamentnim reakcijama tokom mečeva, ali je ovoga puta incident u Pekingu ponovo otvorio pitanje granice između takmičarskih emocija i ponašanja koje može da ugrozi druge.

Ipak, Medvedev je već okrenut narednim izazovima. Jedan od glavnih ciljeva do kraja sezone jeste plasman na Završni masters u Torinu, gde se okupljaju najbolji teniseri godine.

- Želim da igram u Torinu i mislim da imam dobre šanse da ostvarim taj cilj. To mi je veoma važno, jer plasman na taj turnir predstavlja potvrdu da ste tokom sezone bili među najboljima - poručio je ruski teniser.

Do kraja takmičarske godine Medvedev će pokušati da rezultatima obezbedi mesto među učesnicima završnog turnira, dok će pažnja javnosti ostati usmerena i na to kako će se ponašati nakon kontroverznih scena u Pekingu.