ODJEKNUO GLAS IZ NOVOG SADA Studenti FTN-a i DIF-a kolegama iz Srpske: „U nama imate braću, ne damo na naše poreklo!“
STUDENSTKI parlamenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uputili su pismo podrške svim studentima Republike Srpske, poručivši da se bliskost akademskih zajednica najbolje potvrđuje u trenucima kada je potrebno stati uz svoje kolege.
Kako se navodi u saopštenju, novosadski studenti žele da pošalju jasnu poruku da studenti iz Republike Srpske u Srbiji imaju kolege, prijatelje, braću i sestre koji ih poštuju i koji neće ostati ravnodušni prema omalovažavanju zajedničkog porekla i identiteta.
Ističe se da njihova zabrinutost zaslužuje ozbiljno uvažavanje, a potreba za solidarnošću razumevanje i podršku.
U pismu se podseća da na ovim fakultetima zajedno uče studenti iz Srbije i Republike Srpske, deleći amfiteatre, studentske domove, ispitne obaveze i uspehe, pri čemu studenti iz Srpske svojim znanjem, radom i zalaganjem daju značajan doprinos univerzitetskoj zajednici. Takođe se napominje da su i pojedini članovi studentskih zajednica u Novom Sadu rođeni u Republici Srpskoj ili vode poreklo iz nje, zbog čega ovo obraćanje nosi i ličnu notu.
Studentski parlamenti su odlučno osudili vređanje i ponižavanje studenata na osnovu mesta rođenja, nacionalne pripadnosti, vere ili privrženosti svom narodu, naglašavajući da niko ne sme biti doveden u položaj da se stidi svog porekla ili da ga pravda pred drugima. Ukazano je i na obavezu akademske zajednice, a posebno onih koji obrazuju mlade i učestvuju u javnom životu – da obezbedi prostor za slobodno iznošenje različitih mišljenja uz poštovanje dostojanstva svakog pojedinca.
U dopisu se pruža podrška očuvanju Republike Srpske, srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta, pravoslavne vere, porodičnih vrednosti i privrženosti Kosovu i Metohiji, uz ocenu da veze Srbije i Srpske treba odgovorno negovati. Odbacuje se pripisivanje kolektivne krivice srpskom narodu i korišćenje takvih kvalifikacija za omalovažavanje studenata i njihovih porodica, uz napomenu da poštovanje sopstvenog nasleđa podrazumeva i poštovanje dostojanstva drugih.
Takođe je istaknuta odgovornost prema očuvanju jezika, pisma, istorije, kulture i sećanja na stradale, što se prenosi kroz generacije i dodatno produbljuje obrazovanjem.
Na kraju saopštenja, studenti iz Novog Sada poručili su da nikome neće dozvoliti da uvredama i podelama naruši odnose koje dele sa kolegama iz Republike Srpske, zaključivši porukom da su studenti iz Srpske u Novom Sadu svoji među svojima i da će u njemu uvek imati podršku!
(nsuzivo)
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