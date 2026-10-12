USPEŠAN PROBNI LET "VALKIRE" U EVROPI: Erbas testirao dron vredan 20 miliona evra
EVROPSKI proizvođač aviona Erbas objavio je danas da je izveo prvi probni let bespilotne letelice "Valkira" u Evropi, koja bi od 2029. godine trebalo da bude osposobljena za borbene zadatke u saradnji sa nemačkim lovcima Jurofajter.
Dron je razvila američka kompanija Kratos difens, a Erbas i Kratos su 2025. godine najavili partnerstvo za njegovo prilagođavanje potrebama nemačkog ratnog vazduhoplovstva.
Planirano je da "Valkira" može da leti autonomno ili da deluje zajedno sa pilotiranim borbenim avionima, a dronom može da upravlja operater na daljinu.
Tokom probnog leta iznad severne Evrope, dron je dostigao brzinu od 0,8 maha, odnosno oko 80 odsto brzine zvuka.
Izvršni direktor odbrambenog sektora Erbasa Mihael Šelhorn rekao je za Rojters da je probni let važan korak u dobijanju potrebnih dozvola za upotrebu drona u evropskom vazdušnom prostoru.
Prema njegovoj proceni, jedan dron koštao bi oko 20 miliona evra, a nemačkom ratnom vazduhoplovstvu moglo bi da bude potrebno oko 500 bespilotnih borbenih letelica ove kategorije.
Nemačka vojska još precizira njihove zadatke, koji bi mogli da obuhvate borbu protiv drugih aviona, napade na ciljeve na zemlji ili elektronsko ratovanje.
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