BRNABIĆ ESKPRESNO ODGOVORILA NA LAŽI RODOLJUBA ŠABIĆA: Takav helikopter ne posedujemo! Skandal i sramota

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva SNS Ana Brnabić odgovorila je članu saveta REM-a Rodoljubu Šabiću, koji je izneo tvrdnje da se Vučić vozio helikopterom "Erbas H145M" pred miting u Kragujevcu.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

Naime, Šabić je podelio snimak na drutšvenoj mreži Iks, uz komentar:

- Ko ovo, kome, po kom osnovu omogućava? Po KZ (čl.359) službeno lice koje iskorišćavanjem ili prekoračenjem svog službenog položaja ili ovlašćenja pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist kazniće se zatvorom do pet godina - napisao je Šabić.

Brnabić mu je ekspresno odgovorila, a njen tvit prenosimo u celosti.

- Neverovatno je dokle nas je dovela višegodišnja kampanja laži, stalne kriminalizacije i dehumanizacije jednog čoveka @avucic. Danas, uz ostale dežurne bukače, tastatura ratnike i manipulante, čak i član Saveta REM-a, javni funkcioner, širi laži.

- Da ste utrošili minut vašeg vremena na proveru informacije, umesto na kriminalizaciju Aleksandra Vučića, mogli ste lako saznati da tip helikoptera kakav se vidi na snimku koji delite, Republika Srbija ne poseduje! Mogli ste, da ste želeli da saznate istinu, umesto da širite laži o Aleksandru Vučiću, da uputite zahtev za informacije od javnog značaja svim nadležnim službama i institucijama. Mogli ste da se raspitate kod ljudi u Kragujevcu da li su videli čime je Aleksandar Vučić stigao na skup (svojom škodom) i odakle je i kako tamo stigao, pošto je pre toga obilazio mesta po Šumadiji.

- Videlo ga je na hiljade ljudi. Mogli ste. Ali niste. Jer nikada vama nije bila važna istina. Vama je uvek bilo stalo samo do toga da napadnete Aleksandra Vučića, da ga predstavite kao monstruma, ubicu, produkta zmijskog gnezda, nepomenika...

- Ovo što ste objavili pokazuje da nemate nikakav kredibilitet, nikakav integritet i da se, sa pozicije javnog funkcionera, služite lažima kojima direktno učestvujete u izbornoj kampanji, i na najprizemniji mogući način obmanjujete građane Srbije. Konačno, niste vi pokušali samo da, po ko zna koji put, diskreditujete Aleksandra Vučića. Vi ste pokušali da diskreditujete i Vojsku Srbije, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje. Skandal i sramota - zaključila je Brnabić.

Neverovatno je dokle nas je dovela višegodišnja kampanja laži, stalne kriminalizacije i dehumanizacije jednog čoveka @avucic. Danas, uz ostale dežurne bukače, tastatura ratnike i manipulante, čak i član Saveta REM-a, javni funkcioner, širi laži. Da ste utrošili minut vašeg vremena na proveru informacije, umesto na kriminalizaciju Aleksandra Vučića, mogli ste lako saznati da tip helikoptera kakav se vidi na snimku koji delite, Republika Srbija ne poseduje! Mogli ste, da ste želeli da saznate istinu, umesto da širite laži o Aleksandru Vučiću, da uputite zahtev za informacije od javnog značaja svim nadležnim službama i institucijama. Mogli ste da se raspitate kod ljudi u Kragujevcu da li su videli čime je Aleksandar Vučić stigao na skup (svojom škodom) i odakle je i kako tamo stigao, pošto je pre toga obilazio mesta po Šumadiji. Videlo ga je na hiljade ljudi. Mogli ste. Ali niste. Jer nikada vama nije bila važna istina. Vama je uvek bilo stalo samo do toga da napadnete Aleksandra Vučića, da ga predstavite kao monstruma, ubicu, produkta zmijskog gnezda, nepomenika... Ovo što ste objavili pokazuje da nemate nikakav kredibilitet, nikakav integritet i da se, sa pozicije javnog funkcionera, služite lažima kojima direktno učestvujete u izbornoj kampanji, i na najprizemniji mogući način obmanjujete građane Srbije. Konačno, niste vi pokušali samo da, po ko zna koji put, diskreditujete Aleksandra Vučića. Vi ste pokušali da diskreditujete i Vojsku Srbije, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje. Skandal i sramota. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 12, 2026