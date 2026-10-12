TRAMP POVLAČI KLJUČNU PODRŠKU UKRAJINI? CNN otkriva šta je Vašington poručio Kijevu
EU je smatrala da je upozorenje SAD upućeno Kijevu o mogućem smanjenju podrške loš signal za nju, javlja CNN.
Jedan evropski zvaničnik je rekao da su razmena obaveštajnih podataka i kupovina oružja 'vitalni' za Ukrajinu, nazvavši pretnju 'tužnim danom' za Kijev i njegove saveznike - navodi publikacija.
Ako se preduzmu takve mere, to će odmah uticati na njenu odbrambenu sposobnost.
Trampova administracija upozorila je Ukrajinu i njene evropske saveznike da bi Sjedinjene Države mogle da obustave razmenu obaveštajnih podataka i evropske kupovine američkog oružja za ukrajinske oružane snage ako Kijev ne prestane sa napadima na ruska energetska postrojenja, rekla su dva evropska zvaničnika za CNN.
Američki predsednik je prekjuče optužio lidera kijevskog režima da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte.
Prema Trampovim rečima, trebalo je davno da sklopi mir sa Moskvom, ali je umesto toga „stvorio probleme za ceo svet“.
Predložio je održavanje izbora kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.
Dan ranije, u Majamiju je održan sastanak između Amerikanaca i Ukrajinaca. Prema izveštajima medija, završen je prevremeno.
Razlog, kako je objavljeno, bio je ruski sporazum o dizelu koji je šef Bele kuće objavio nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom.
Trampovi predstavnici su takođe navodno upozorili Ukrajince da bi razmena obaveštajnih podataka mogla biti obustavljena ako nastave da napadaju ruske rafinerije.
(Ria Novosti)
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