REGISTRUJTE SE I DAJTE GAS: 1.000% bonusa i 1.000 besplatnih spinova

ČETIRI depozita, sve veći bonusi i mogućnost izbora – nova AdmiralBet dobrodošlica ima pogodnosti po vašoj meri

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Nova dobrodošlica na AdmiralBet.rs donosi ponudu koja se ne zaustavlja na prvom depozitu. Ovog puta očekuje vas čak 1.000% bonusa na depozit, uz dodatnih 1.000 besplatnih spinova nakon četvrte uplate.

Princip je jednostavan – što dalje idete, to vas veći bonus očekuje. Prvi depozit donosi 100% bonusa, drugi čak 200%, treći 300%, dok četvrti donosi najveće pojačanje od 400%. Kada se sve sabere, nova ponuda dobrodošlice donosi ukupno 1.000% bonusa na depozite.

Posebna prednost nove promocije je mogućnost da sami izaberete vrstu bonusa. Prilikom svakog od četiri depozita možete odlučiti da li želite bonus za sportsko klađenje ili slot igre, u skladu sa svojim interesovanjima.

Na taj način, ovaj bonus dobrodošlice ne donosi samo veće procente, već i više fleksibilnosti. Nije važno da li više volite da pratite novosti događaje ili uživate u slotovima, izbor je na vama pri svakoj uplati.

A kada stignete do četvrtog depozita, pored bonusa od 400%, dobijate i 1.000 besplatnih spinova. Za svaki depozit potrebno je uplatiti najmanje 200 dinara, dok je maksimalni iznos pojedinačne uplate 10.000 dinara. Svaki dodeljeni bonus važi sedam dana od trenutka dodele, što znači da imate dovoljno vremena da iskoristite pogodnosti koje ste preuzeli.

Važno je i da sva četiri kvalifikovana depozita realizujete u roku od 30 dana od registracije. Upravo tokom tog perioda možete postepeno otključavati sve veće bonuse i stići do završne nagrade od 1.000 besplatnih spinova.

Registrujte se na AdmiralBet.rs, izaberite bonus koji vam najviše odgovara i iskoristite novu ponudu dobrodošlice koja donosi ukupno 1.000% bonusa i 1.000 besplatnih spinova.