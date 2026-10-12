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ZELENSKI ZAKUKAO, HITNO ZVAO URSULU: Ruski napadi na energetiku se nastavljaju i posle Trampove najave (VIDEO)

P. Đurđević

12. 10. 2026. u 07:50

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UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da je obavestio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen o ruskim napadima na energetski sektor Ukrajine, koji su zabeleženi nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu napada na energetske objekte dve zemlje.

ЗЕЛЕНСКИ ЗАКУКАО, ХИТНО ЗВАО УРСУЛУ: Руски напади на енергетику се настављају и после Трампове најаве (ВИДЕО)

Foto: AI generated/ChatGPT

- Naravno, obavestio sam je o ruskim brutalnim udarima, koji se neprekidno nastavljaju. Neposredno pre našeg razgovora, Rusi su pogodili 'šahedom' elektranu u Kijevu i došlo je do nestanka struje u mnogim oblastima. Kasnije su izvedeni udari na energetske objekte u Harkovskoj oblasti. A to je bilo nakon izjave predsednika Sjedinjenih Država o prekidu vatre koji važi za energetske objekte - kazao je Zelenski u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u takvim uslovima, pouzdana podrška partnera je prava zaštita života i garancija da Rusi neće moći da slome Ukrajinu.

- Dogovorili smo se sa Ursulom da će naši timovi suštinski razgovarati o našim daljim zajedničkim akcijama, o koordinaciji koraka. Takođe se pripremamo za otvaranje klastera kako bi svi preostali klasteri bili otvoreni do kraja godine. Evropski put Ukrajine je put jačanja same Evrope - naglasio je Zelenski.

Tramp je prethodno juče saopštio da će tokom dana stupiti na snagu energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine, i pozvao je strane da ga ne krše.

(Tanjug)

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