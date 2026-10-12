ZELENSKI ZAKUKAO, HITNO ZVAO URSULU: Ruski napadi na energetiku se nastavljaju i posle Trampove najave (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da je obavestio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen o ruskim napadima na energetski sektor Ukrajine, koji su zabeleženi nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu napada na energetske objekte dve zemlje.
- Naravno, obavestio sam je o ruskim brutalnim udarima, koji se neprekidno nastavljaju. Neposredno pre našeg razgovora, Rusi su pogodili 'šahedom' elektranu u Kijevu i došlo je do nestanka struje u mnogim oblastima. Kasnije su izvedeni udari na energetske objekte u Harkovskoj oblasti. A to je bilo nakon izjave predsednika Sjedinjenih Država o prekidu vatre koji važi za energetske objekte - kazao je Zelenski u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, u takvim uslovima, pouzdana podrška partnera je prava zaštita života i garancija da Rusi neće moći da slome Ukrajinu.
- Dogovorili smo se sa Ursulom da će naši timovi suštinski razgovarati o našim daljim zajedničkim akcijama, o koordinaciji koraka. Takođe se pripremamo za otvaranje klastera kako bi svi preostali klasteri bili otvoreni do kraja godine. Evropski put Ukrajine je put jačanja same Evrope - naglasio je Zelenski.
Tramp je prethodno juče saopštio da će tokom dana stupiti na snagu energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine, i pozvao je strane da ga ne krše.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ZELENSKI VIŠE NE ZNA GDE UDARA: Javno isprozivao Rusiju i Putina
11. 10. 2026. u 13:22
KREMLj SE OGLASIO: Evo šta je Peskov otkrio o „tajnom“ razgovoru Putina i Trampa
11. 10. 2026. u 13:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)