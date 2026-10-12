BRUKA I SRAMOTA: Blokaderski kandidati i njihovi simpatizeri se ne trezne (VIDEO)
KANDIDATI blokaderske, studentske liste, kao i njihove pristalice svako malo se mogu videti pijani.
Tako je treći na studentskoj listi, Željko Hubač, snimljen kako se trezni u fontani.
U ništa boljem stanju nije bio ni simpatizer studentske liste istoričar Srđan Cvetković.
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