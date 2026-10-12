Politika

BRUKA I SRAMOTA: Blokaderski kandidati i njihovi simpatizeri se ne trezne (VIDEO)

В. Н.

12. 10. 2026. u 09:16

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KANDIDATI blokaderske, studentske liste, kao i njihove pristalice svako malo se mogu videti pijani.

БРУКА И СРАМОТА: Блокадерски кандидати и њихови симпатизери се не трезне (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Tako je treći na studentskoj listi, Željko Hubač, snimljen kako se trezni u fontani.

U ništa boljem stanju nije bio ni simpatizer studentske liste istoričar Srđan Cvetković.

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