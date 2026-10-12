EVROPSKE zemlje bi mogle da podstiču Kijev na provokacije kako bi poremetile sporazum Rusije i SAD o dizel gorivu, izjavio je specijalni predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

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- Evropljani bi vrlo lako mogli da podstiču Kijev na direktna kršenja ili provokativne korake koji bi poremetili ovaj sporazum - rekao je Mirošnik za ruske medije.

Prema rečima diplomate, sporazum o dizel gorivu je prvi praktični rezultat novog direktnog kontakta Moskve i Vašingtona.

Rusija je zainteresovana za razvoj ekonomskih veza sa SAD odvojeno od ukrajinskog sukoba, primetio je Mirošnik.

- Ovo je ozbiljan korak ka međusobnom razumevanju, koji nam omogućava da kažemo da se ovaj pravac može razvijati i u drugim pravcima, a da ukrajinski sukob ne bude glavna prepreka razvoju rusko-američkih odnosa - naglasio je diplomata.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Američki lider je izjavio da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel goriva iz Rusije. Dodao je da su SAD veoma srećne što dobijaju rusko dizel gorivo i da im je ono potrebno.

(Sputnjik)

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