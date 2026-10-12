IMA MRTVIH, 650 ZARAŽENIH: Opasna bakterija otkrivena u jajima iz Ukrajine, hitno se povlače iz prodaje!

U JAJIMA iz Ukrajine otkrivena je salmonela, zbog čega je u Britaniji naloženo hitno povlačenje proizvoda.

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Jaja uvezena iz Ukrajine povlače se iz prodaje u Velikoj Britaniji nakon što je u njima otkrivena bakterija Salmonella Enteritidis.

Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) naložila je hitno povlačenje svih jaja ukrajinskog proizvođača Yasensvit Ltd koja nose oznaku 3UA1012066.

Laboratorijske analize pokazale su da se bakterijski soj pronađen u jajima podudara sa sojem koji je tokom ove godine otkriven kod 36 obolelih osoba u Engleskoj. Međutim, ovaj soj nije povezan sa tri soja koja se dovode u vezu sa širom epidemijom salmonele u Velikoj Britaniji.

Jaja su uglavnom isporučivana restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima, ali je moguće da su pojedina pakovanja dospela i u manje prodavnice.

Prema dostupnim informacijama, nisu distribuirana kroz velike lance supermarketa.

Koja jaja se povlače iz prodaje?

Povlačenje obuhvata jaja svih veličina i sa svim rokovima upotrebe, ukoliko nose oznaku 3UA1012066.

Potrošačima se savetuje da provere šifru utisnutu na samim jajima, jer je moguće da su pojedina pakovanja prepakovana. Zbog toga se oznake na spoljašnjoj ambalaži mogu razlikovati od originalnih podataka na jajima.

Ugostiteljski objekti i drugi poslovni subjekti dobili su nalog da odmah prestanu da koriste i prodaju jaja sa spornom oznakom i da unište preostale zalihe.

Britanska Agencija za standarde hrane upozorila je da je povlačenje uvedeno kao hitna mera zaštite javnog zdravlja.

- Otkrili smo bakteriju Salmonella Enteritidis u jajima uvezenim od jednog proizvođača iz Ukrajine i preduzeli hitne mere kako bismo zaštitili javno zdravlje - izjavila je Žaklin Mekormik, predstavnica FSA zadužena za vanredne situacije.

Salmonela pronađena u jajima povezana sa 36 slučajeva zaraze

Genetsko testiranje potvrdilo je prisustvo bakterije Salmonella Enteritidis u uvezenim jajima. Prema rezultatima analize, pronađeni soj odgovara soju registrovanom kod 36 obolelih osoba u Engleskoj tokom ove godine.

Ipak, istražitelji nisu utvrdili da je ovaj soj povezan sa tri soja bakterije koja se dovode u vezu sa širom epidemijom u Velikoj Britaniji.

To znači da bi kontaminirana jaja mogla da predstavljaju zaseban lanac zaraze, dok se istraga o izvoru šire epidemije nastavlja.

Prema podacima navedenim u izveštaju, u široj epidemiji registrovano je najmanje 650 obolelih, 99 osoba je hospitalizovano, a dve su preminule. Epidemija se prati od prvih prijavljenih slučajeva u julu.

Nadležne službe nastavljaju da analiziraju uzorke i istražuju moguće izvore infekcije.

Koji su simptomi salmonele?

Infekcija salmonelom najčešće izaziva dijareju, grčeve i bolove u stomaku, mučninu, povraćanje i povišenu temperaturu.

Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, a u težim slučajevima infekcija može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući sepsu.

Posebno su ugroženi mala deca, starije osobe, trudnice i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Ako se nakon konzumiranja sumnjivih jaja pojave simptomi infekcije, potrebno je potražiti medicinski savet, naročito ako su tegobe izražene ili postoje znaci dehidratacije.

Da li su pogođena i jaja proizvedena u Britaniji?

Prema saopštenju britanske Agencije za standarde hrane, ovaj slučaj odnosi se na jaja uvezena od proizvođača Yasensvit Ltd iz Ukrajine. Britanska jaja nisu obuhvaćena ovim konkretnim povlačenjem.

FSA nastavlja istragu o uzroku šire epidemije salmonele i mogućim vezama između pojedinačnih slučajeva zaraze.

Potrošačima se savetuje da provere oznaku na jajima i da ne koriste proizvode sa šifrom 3UA1012066.

(BizPortal)

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