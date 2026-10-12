MAĐAR OTVARA NOVO POGLAVLJE: Na samitu EU mogao bi da povuče potez koji će odjeknuti Evropom

MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je sinoć da bi mogao da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim na sledećem samitu lidera Evropske unije u Briselu, koji je zakazan za 15. i 16. oktobar.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Mađar je, u intervjuu za finske dnevne novine "Helsingin sanomat", rekao da želi da obnovi poverenje sa Ukrajinom malim koracima, prenosi MTI. On je dodao da je sporazum o položaju mađarske manjine u Ukrajini već potpisan.

Na pitanje šta su mu prioriteti, Mađar je rekao da su Mađari "siti korupcije, laži i propagande" i dodao da je ponosan što je vlada koju predvodi postigla politički sporazum sa Evropskom unijom o otključavanju sredstava Evropske unije za Mađarsku.

Dodao je da je njegova vlada započela svoj mandat uvođenjem ograničenja mandata, sa najviše dva mandata ili osam godina za premijera, što je utvrđeno Ustavom. Govoreći o zavisnosti Mađarske od ruske energije, Mađar je rekao da zavisnost "mora da se okonča i da se pronađu novi izvori energije", ali je rekao da se "to neće desiti brzo".

Mađar je odbacio spekulacije da o napretku istraga slučajeva korupcije, u koje je umešana vlada prethodnog premijera Viktora Orbana, zna više nego bilo koji drugi građanin Mađarske a takođe je odbacio sugestiju da su istrage politički motivisane.

On je dodao da je i sam nedavno dao izjavu glavnom tužiocu povodom optužbi za krađu mobilnog telefona, koje su se odnosile na incident u jednom ugostiteljskom objektu u Budimpešti 2024. godine.

Na pitanje o stavu koji je izneo u septembru, podržavajući pravo istopolnih parova na usvajanje dece, Mađar je rekao da ne želi da promoviše istopolne brakove i da je njegova dužnost da zastupa sve Mađare a da su položaj seksualnih manjina ili eutanazija "osetljive teme".

Mađar je rekao da smatra da je za dete bolje da odrasta uz istopolne roditelje nego u domu za nezbrinutu decu, ali je dodao da ne želi da inicira izmenu zakona.

- To je moj pristup. Možda to nije najbrži put. Ali promena zavisi i od mađarskog društva, a o toj temi moramo da razgovaramo - zaključio je Mađar.

(Tanjug)

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