Svet

SNAŽAN UDAR: Treslo se jačinom preko 5 stepeni po Rihteru

Танјуг

12. 10. 2026. u 07:39

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ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je jutros indonežansku oblast Minahasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН УДАР: Тресло се јачином преко 5 степени по Рихтеру

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 104 kilometra.

Za sada nije poznato da li ima eventualno povređenih i da li je pričinjena šteta.

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