SNAŽAN UDAR: Treslo se jačinom preko 5 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je jutros indonežansku oblast Minahasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 104 kilometra.
Za sada nije poznato da li ima eventualno povređenih i da li je pričinjena šteta.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U BIH: Treslo se i u Hrvatskoj
05. 10. 2026. u 11:59
ZEMLjOTRES U KOMŠILUKU: Treslo se drugi put danas, evo gde je bio epicentar
01. 10. 2026. u 13:43
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO KOSTARIKU: Tlo se zatreslo kod obale, evo šta se zna
01. 10. 2026. u 07:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)