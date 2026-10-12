SNAŽAN UDAR: Treslo se jačinom preko 5 stepeni po Rihteru

ZEMLjOTRES jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je jutros indonežansku oblast Minahasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 104 kilometra.

Za sada nije poznato da li ima eventualno povređenih i da li je pričinjena šteta.

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