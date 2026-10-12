Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠlO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

12. 10. 2026. u 09:16 >> 09:23

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REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila tri "sigurice".

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШлО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Tipsteri Novosti bili su uspešni juče a među nekoliko tiketa koji su prošli našao se i popularni "sigurica tiket".

Sparta Prag, Bešiktaš i Benfika su ostvarili pobede kod kuće, što možete da "čekirate" na linku OVDE, uz rekord koji je na utakmici Bešiktaš - Kodžaeli oborio Dušan Vlahović što smo takođe uspešno tipovali.

Evo današnjih predloga TIP Novosti iz kategorije "lagano dolazi": 

"Sigurica" dana

17.00 PAOK - Kalamata 1 (1,23)

19.00 Elfsborg - Halmštad 1 (1,32)
20.15 Al Nasr - Nefči Fargona 1 (1,21)

Ukupna kvota: 1,96

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