NOVO IME U TRCI ZA JELISEJSKU PALATU: Gliksman pobedio na izborima levice, cilj mu je i Marin Le Pen

POSLANIK u Evropskom parlamentu Rafael Gliksman pobedio je u nedelju na unutarstranačkim izborima centra levice za predsedničkog kandidata u Francuskoj, i pozicionirao se kao glavna alternativa u odnosu na lidera krajnje levice Žan-Lika Melanšona.

Foto: Goran Čvorović

Gluksman (46), koji predvodi pokret Plas piblik (Place Publique), pobedio je u prvom krugu glasanja, i obezbedio apsolutnu većinu sa 66 odsto glasova, prenose francuski mediji.

- Ja sam kandidat koji se zalaže za raskid sa makronizmom, kandidat koji se zalaže za raskid sa hegemonijom Žan-Lika Melanšona nad francuskom levicom, kandidat koji može da pobedi našeg dugogodišnjeg neprijatelja - krajnju desnicu - rekao je Gliksman partijskim aktivistima nakon glasanja.

Gliksman se sada suočava sa zadatkom da ujedini podeljenu levicu u predsedničkoj kampanji koju sve više oblikuje krajnja desnica.

Na unutarstranačkim izborima glasalo je više od 120.000 ljudi, što je znatno manje u odnosu na rekordnih 2,8 miliona ljudi koji su učestvovali na unutarstranačkim izborima socijalista 2011. godine, na kojima je pobedio budući francuski predsednik Fransoa Oland.

Gliksman, koji je predvodio umerenu levicu do osvajanja 14 odsto francuskih mesta u Evropskom parlamentu na izborima 2024. godine, protivi se bilo kakvom savezu sa Melanšonom.

- Ujedinićemo se kako bismo stupili u borbu i sprečili Trampiste, zaverenike koji planiraju državni udar, ksenofobe i demagoge da preuzmu kontrolu nad republikom - istakao je Gliksman.

Iako kritikuje pojedine mere francuskog predsednika Emanuela Makrona usmerene na podršku privredi, Gliksman se zalaže za sličnu proevropsku i proukrajinsku politiku i pozicionira se kao odlučni branilac liberalne demokratije.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi on mogao da uđe u drugi krug predsedničkih izbora u maju, ali bi izgubio od vodeće kandidatkinje krajnje desnice, Marin Le Pen.

Gliksmanova pobeda na unutarstranačkim izborima predstavlja udarac za lidera Socijalističke partije Olivijea Fora, koji je bio otvoren za saveze sa Melanšonovom strankom Nepokorena Francuska, ali je na izborima osvojio svega 14,5 odsto glasova.

(Tanjug)