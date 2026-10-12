MAĐAR UDARIO RAMPU KIJEVU: Nema isporuka oružja, zabranjen i tranzit preko njene teritorije
BUDIMPEŠTA neće isporučivati oružje Kijevu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.
- Mađarska ne namerava da pruži oružanu pomoć Ukrajini i ne dozvoljava tranzit oružja preko svoje teritorije - rekao je on u intervjuu za medije.
Mađar je takođe naglasio važnost prava mađarske manjine u Zakarpatju i dodao da je već postignut dogovor o rešavanju ovog pitanja.
Nakon dolaska na vlast, mađarski premijer je objavio nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom.
Posebno je istakao važnost saradnje u oblasti snabdevanja energijom.
Ipak, njegov proevropski kurs se razlikuje od politike Viktora Orbana, koji se aktivno protivio sankcijama i održavao bliske ekonomske veze sa Moskvom.
Mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je Rusiju značajnom silom i potvrdilo da i dalje ne planira da isporučuje oružje Ukrajini.
Istovremeno, ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi izjavio je da se strateški interesi Budimpešte u potpunosti poklapaju sa stavom zapadnog bloka i da zemlja „zatvara vrata“ Moskvi.
(Sputnjik)
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