BUDIMPEŠTA neće isporučivati oružje Kijevu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

foto: Balint Szentgallay/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Mađarska ne namerava da pruži oružanu pomoć Ukrajini i ne dozvoljava tranzit oružja preko svoje teritorije - rekao je on u intervjuu za medije.

Mađar je takođe naglasio važnost prava mađarske manjine u Zakarpatju i dodao da je već postignut dogovor o rešavanju ovog pitanja.

Nakon dolaska na vlast, mađarski premijer je objavio nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom.

Posebno je istakao važnost saradnje u oblasti snabdevanja energijom.

Ipak, njegov proevropski kurs se razlikuje od politike Viktora Orbana, koji se aktivno protivio sankcijama i održavao bliske ekonomske veze sa Moskvom.

Mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je Rusiju značajnom silom i potvrdilo da i dalje ne planira da isporučuje oružje Ukrajini.

Istovremeno, ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi izjavio je da se strateški interesi Budimpešte u potpunosti poklapaju sa stavom zapadnog bloka i da zemlja „zatvara vrata“ Moskvi.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja