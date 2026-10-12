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MAĐAR UDARIO RAMPU KIJEVU: Nema isporuka oružja, zabranjen i tranzit preko njene teritorije

P. Đurđević

12. 10. 2026. u 09:26

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BUDIMPEŠTA neće isporučivati oružje Kijevu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

МАЂАР УДАРИО РАМПУ КИЈЕВУ: Нема испорука оружја, забрањен и транзит преко њене територије

foto: Balint Szentgallay/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Mađarska ne namerava da pruži oružanu pomoć Ukrajini i ne dozvoljava tranzit oružja preko svoje teritorije - rekao je on u intervjuu za medije.

Mađar je takođe naglasio važnost prava mađarske manjine u Zakarpatju i dodao da je već postignut dogovor o rešavanju ovog pitanja.

Nakon dolaska na vlast, mađarski premijer je objavio nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom.

Posebno je istakao važnost saradnje u oblasti snabdevanja energijom.

Ipak, njegov proevropski kurs se razlikuje od politike Viktora Orbana, koji se aktivno protivio sankcijama i održavao bliske ekonomske veze sa Moskvom.

Mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je Rusiju značajnom silom i potvrdilo da i dalje ne planira da isporučuje oružje Ukrajini.

Istovremeno, ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi izjavio je da se strateški interesi Budimpešte u potpunosti poklapaju sa stavom zapadnog bloka i da zemlja „zatvara vrata“ Moskvi.

(Sputnjik)

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