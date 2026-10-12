ZELENSKI REAGOVAO NA TRAMPOV MIROVNI PLAN! Vojska dobila hitno naređenje, čeka se reakcija Moskve

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja, nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da je postignut prekid vatre kada su u pitanju napadi na energetske objekte.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

- Danas se pojavila izjava predsednika Sjedinjenih Američkih Država da je postignuto primirje u energetskom sektoru. To je dobra vest za sve, važno je da ovo postane deo stvarnosti - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je naglasio da Ukrajina podržava sve realne i pouzdane formate prekida vatre i rata, i da je spremna da obustavi udare na ruske energente, ali da računa na sličnu spremnost Rusije i na saglasnost predsednika SAD po ovom pitanju.

- Pozdravljamo takav sporazum - naglasio je Zelenski. On je dodao da je Ukrajina predložila mnoge korake za deeskalaciju sukoba, ali da je ruski predsednik Vladimir Putin na sve njih odgovorio jednim "ne".

Naglasio je da Ukrajina želi mir, ali da ostaje pitanje da li Rusija želi mir.

- Oružane snage Ukrajine su dobile sva relevantna naređenja. Branimo Ukrajinu. Borimo se za podršku Ukrajini. Podržavamo sve korake partnera koji nam mogu pomoći. Očekujemo jasne detalje dijaloga Amerike sa Rusijom i da Putin ispuni ono što je predsednik Tramp rekao - rekao je Zelenski.

Tramp je prethodno juče izjavio da će energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine stupiti na snagu tokom dana i pozvao strane da ga ne krše.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO