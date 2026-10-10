ODGOVORNOST I POŠTOVANJE PREMA TRADICIJI Mali u Misači: Jaka sela znače jaku Srbiju, to moramo da negujemo

ČLAN predsedništva Srpske napredne stranke, Siniša Mali, boravio je u Misači.

Foto: Printskrin Informer TV

On je tim povodom na Instagramu napisao:

Danas sam u Misači, u domu porodice Milivojević, gde sam, osim sa domaćinima, razgovarao i sa njihovom rodbinom, komšijama i prijateljima. Porodica, zajedništvo i divni ljudi su moj zajednički utisak tokom susreta svih ovih dana.

Vremena su se menjala, izazovi su dolazili i prolazili, ali jedna stvar je ostala ista - kada je porodica na okupu, kada se članovi međusobno podržavaju i kada su komšijski i rodbinski odnosi jaki, mnogo je sve lakše. U svetu koji se brzo menja, bliskost, razumevanje i zajedništvo su najveće bogatstvo koje čovek može da ima.

Porodica Milivojević to ima. Ivan, Nikolina, Snežana, Aleksa i Velimir dele odgovornost i poštovanje prema tradiciji. Njihovo poljoprivredno gazdinstvo od oko 10 hektara zemlje, na kome se bave i stočarstvom, gajeći ovce i svinje, govori o njihovoj posvećenosti i marljivom radu.

Život na selu nije lak. On podrazumeva rano ustajanje, mnogo odricanja i neizvesnost koju često donose tržište i vremenske prilike. Ali istovremeno donosi i nešto što nema cenu - život u zdravoj sredini, povezanost sa zemljom, osećaj pripadnosti zajednici i zadovoljstvo koje dolazi kada plodove svog rada vidite sopstvenim očima.

Zato je važno da čujemo ljude poput porodice Milivojević, da razgovaramo sa njihovim komšijama i rodbinom, da razumemo sa kakvim se izazovima susreću, ali i šta ih pokreće da ostanu na svom ognjištu, da rade i grade budućnost za svoju decu. Jaka sela znače jaku Srbiju. To moramo da negujemo.

I to je važan deo politike Aleksandra Vučića koja je na izborima 25. oktobra okupljena pod listom „Ujedinjena Srbija“, pod brojem 1.

Živela Srbija!