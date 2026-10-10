KOLAPS ENERGETSKE MREŽE, HAOS U KIJEVU: Rusi udarili usred bela dana (VIDEO)

RUSKE snage su danas oko 13 časova, usred bela dana, izvele žestok kombinovani napad na Kijev.

MOD Rusije

Ukrajinsku prestonicu su potresle snažne eksplozije, proglašena je uzbuna zbog opasnosti iz vazduha usled napada balističkim raketama i rojevima dronova, a jedna raketa je direktno pogodila zgradu restorana.

All electric public transport in Kyiv has come to a standstill, local media report. Metro trains, escalators, trolleybuses and trams have stopped operating due to a loss of external power supply. https://t.co/nx8o1KpWrr — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je pogođen restoran u gradskoj četvrti Obolon.

Na drugoj lokaciji u istoj četvrti, ostaci projektila pali su u dvorište stambene zgrade. Ranije tog dana, u četvrti Solomjanski, ostaci oborenih dronova pali su na stambenu zgradu od 25 spratova i poslovnu zgradu od osam spratova, nakon čega su na lice mesta odmah upućene hitne službe.

Napad je naneo ozbiljnu štetu energetskoj mreži koja je već bila preopterećena.

Delovi Kijeva, uključujući četvrti Pečersk i Borščahivka, ostali su bez struje, a gradonačelnik je potvrdio da je došlo i do prekida u vodosnabdevanju. Nagli pad napona u mreži privremeno je potpuno zaustavio rad metroa i pokretnih stepenica; saobraćaj je kasnije ponovo uspostavljen, ali uz znatno duže intervale između vozova.

Prema navodima kompanije DTEK – najveće privatne energetske kompanije u zemlji, čije su ekipe trenutno na terenu – bez struje je ostala i oblast Buča u Kijevskom regionu.

(Indeks.hr)

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