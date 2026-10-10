STIGLA REAKCIJA RUSKE AMBASADE: Oglasili se o privođenju Zvinčuka i njegovih kolega
POŠTO nisu postojali nikakvi formalni razlozi za privođenje Mihaila Zvinčuka, osnivača projekta "Ribar", i njegovih kolega 9. oktobra, crnogorska strana bila je prinuđena da ih oslobodi, napisala je na Telegramu Ambasada Rusije u Crnoj Gori.
- Ambasada je preduzela sve neophodne korake kako bi pružila pomoć ruskim državljanima. Naši sunarodnici napustili su Crnu Goru istog dana - istakli su.
Ranije je na kanalu "Ribar" objavljeno je da su Mihail Zvinčuk i njegovi saradnici trenutno na putu ka Rusiji nakon što su proterani iz Crne Gore.
On se prethodno zahvalio predstavnici ruskog Ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj na pomoći u rešavanju situacije.
Zvinčuk, njegova supruga i saradnici su nakon hapšenja pušteni i proterani iz Crne Gore. Premijer Milojko Spajić je govorio o hibridnom delovanju, a policija je pronašla dron koji je trebalo da bude korišćen za dokumentarni film. Jedna od lokacija snimanja je bio i Cetinjski manastir, za koji je zatražena dozvola za snimanje.
Zvinčuk je rekao da je prilikom pritvaranja u Crnoj Gori ispitivan o njegovoj navodnoj nameri da regrutuje strance za učešće u Specijalnoj vojnoj operaciji.
- Pitali su nas da li smo zapravo došli ovde da regrutujemo strance za učešće u Specijalnoj vojnoj operaciji. Na kraju, nakon što su nas držali osam sati, odlučili su da nas deportuju - rekao je Zvinčuk u videu objavljenom pre poletanja sa aerodroma u Podgorici.
(RT Balkan)
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